Эксперты рассказали о способах улучшить сексуальную жизнь
Интимные отношения являются важнейшей стороной жизни человека, многие исследователи полагают, что они служат фундаментом союза мужчины и женщины. Эксперты рассказали о девяти способах улучшить сексуальную жизнь и достичь гармонии в отношениях с партнером.
Во-первых, специалисты советуют начинать интимное свидание с прелюдии. Однако она не должна быть связана с сексом. В этом случае речь идет о расслабляющем массаже, ужине при свечах или совместном времяпровождении.
Во-вторых, необходимо устранить факторы, мешающие сексуальной жизни. Например, если человек стесняется своего тела из-за избыточного веса, то ему следует задуматься о посещении тренажерного зала и переходе на здоровое питание.
В-третьих, ни в коем случае нельзя критиковать партнера за его поведение в постели. В особенности это касается мужчин, поскольку комментарии насчет их неудач в сексе спровоцируют появление тревоги и комплексов.
В-четвертых, специалисты советуют проявлять фантазию в сексе и не бояться пробовать что-то новое.
В-пятых, немаловажную роль в достижении качественной сексуальной жизни играет включение в рацион питания продуктов-афродизиаков. Самыми известными из них являются устрицы. Помимо морепродуктов, свойствами, усиливающими половое влечение, обладают шоколад, бананы, авокадо и арбуз.
Среди других способов улучшения сексуальных отношений эксперты назвали занятия спортом; прикосновения, не имеющие интимного подтекста; поддержание ног партнерши в тепле и мастурбацию.
Во-первых, специалисты советуют начинать интимное свидание с прелюдии. Однако она не должна быть связана с сексом. В этом случае речь идет о расслабляющем массаже, ужине при свечах или совместном времяпровождении.
Во-вторых, необходимо устранить факторы, мешающие сексуальной жизни. Например, если человек стесняется своего тела из-за избыточного веса, то ему следует задуматься о посещении тренажерного зала и переходе на здоровое питание.
В-третьих, ни в коем случае нельзя критиковать партнера за его поведение в постели. В особенности это касается мужчин, поскольку комментарии насчет их неудач в сексе спровоцируют появление тревоги и комплексов.
В-четвертых, специалисты советуют проявлять фантазию в сексе и не бояться пробовать что-то новое.
В-пятых, немаловажную роль в достижении качественной сексуальной жизни играет включение в рацион питания продуктов-афродизиаков. Самыми известными из них являются устрицы. Помимо морепродуктов, свойствами, усиливающими половое влечение, обладают шоколад, бананы, авокадо и арбуз.
Среди других способов улучшения сексуальных отношений эксперты назвали занятия спортом; прикосновения, не имеющие интимного подтекста; поддержание ног партнерши в тепле и мастурбацию.
Наука
Добавил: Сергеева Наталья Сегодня, 07:47