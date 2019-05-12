Эксперты рассказали о способах улучшить сексуальную жизнь





Во-первых, специалисты советуют начинать интимное свидание с прелюдии. Однако она не должна быть связана с сексом. В этом случае речь идет о расслабляющем массаже, ужине при свечах или совместном времяпровождении.Во-вторых, необходимо устранить факторы, мешающие сексуальной жизни. Например, если человек стесняется своего тела из-за избыточного веса, то ему следует задуматься о посещении тренажерного зала и переходе на здоровое питание.В-третьих, ни в коем случае нельзя критиковать партнера за его поведение в постели. В особенности это касается мужчин, поскольку комментарии насчет их неудач в сексе спровоцируют появление тревоги и комплексов.В-четвертых, специалисты советуют проявлять фантазию в сексе и не бояться пробовать что-то новое.В-пятых, немаловажную роль в достижении качественной сексуальной жизни играет включение в рацион питания продуктов-афродизиаков. Самыми известными из них являются устрицы. Помимо морепродуктов, свойствами, усиливающими половое влечение, обладают шоколад, бананы, авокадо и арбуз.Среди других способов улучшения сексуальных отношений эксперты назвали занятия спортом; прикосновения, не имеющие интимного подтекста; поддержание ног партнерши в тепле и мастурбацию.