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Звезда проекта "Дом-2" Саша Черно призналась, что ей всегда тяжело покидать родной город

Участница проекта "Дом-2" Саша Чрно призналась, что ей всегда тяжело покидать родной город. Об этом звезда реалити-шоу рассказала своим поклонникам в соцсети Instagram.
Звезда проекта "Дом-2" Саша Черно призналась, что ей всегда тяжело покидать родной город

Недавно звезда проекта "Дом-2. Спаси свою любовь" Саша Черно опубликовала совместный снимок с младшей сестрой, которая уже летом должна заменить участницу в Периметре после ее ухода. В своем микроблоге в Instagram звезда реалити-шоу призналась, что ей каждый раз тяжело покидать свой город. Несмотря на то, что в Москве девушка смогла найти много друзей, в ее памяти навсегда останется каждая улица "малой родины".

Саша Черно отметила, каждый человек в ее городе для нее дорог, там проходила ее жизнь, пришла первая любовь, прошли детство и школьные годы. В окончании своего признания жена Иосифа Оганесяна отметила, что только желает снова не уйти в депрессию, вспоминая события минувших дней.



 
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Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 18:10

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