Наталья Шаронова раздражает Татьяну Строкову даже своим голосом





На Острове любви началось настоящее противостояние между двумя сильными участницами Натальей Шароновой и Татьяной Строковой. «Вице-Мисс Мира-2015» после прихода на проект дала окружающим понять, что любит раздавать советы всем, даже когда её об этом не просят. Стоит отметить, что до недавнего времени Строкова стойко сдерживала себя, стараясь не провоцировать лишние конфликты, но после своего поражения в гонке за место ведущего конкурса на сейшельской площадке, призналась, что Шаронова раздражает её даже своим голосом.Оказалось, что постоянные советы пришедшей изначально к Захару Саленко барышни, а теперь оставшейся одинокой, порядком поднадоели участнице, а её мнение насчёт их отношений с Даниилом Сахновым вообще никого не интересует. Зрители полагают, что в скором времени одна из красавиц отправится на Поляну, но пока не могут даже предположить, кто именно получит от руководства билет в Москву.