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Вышедшая замуж Катя Жужа отрицает слухи о своей беременности

Бывшая звезда «Дома-2» и ведущая Катя Жужа отрицает появившиеся слухи о своей беременности. Кроме того, изменения в фигуре она объясняет тем, что в последнее время часто позволяет себе перекусывать фастфудом.
Вышедшая замуж Катя Жужа отрицает слухи о своей беременности

Катя Жужа долгое время не появлялась на глазах у публики, и, как выяснилось, уже успела выйти замуж. Её избранником стал сын миллионера Артём Маркелов. Подписчики Instagram-аккаунта экс-звезды «Дома-2« радостно отреагировали на такие новости и уже даже заподозрили Жужу в беременности из-за явно округлившейся фигуры.
Вышедшая замуж Катя Жужа отрицает слухи о своей беременности

Катя Жужа, в свою очередь, призналась, что действительно немного поправилась в последнее время, но исключительно из-за частых перекусов фастфудом, опровергнув тем самым слухи о своей беременности. Несмотря на такие признания, фанаты считают, что экс-участница «Дома-2» просто не хочет пока признаваться в своём «интересном положении«, поэтому ждут, когда у неё появиться характерный живот.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Oksana Сегодня, 14:10

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