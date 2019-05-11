Вышедшая замуж Катя Жужа отрицает слухи о своей беременности





Катя Жужа долгое время не появлялась на глазах у публики, и, как выяснилось, уже успела выйти замуж. Её избранником стал сын миллионера Артём Маркелов. Подписчики Instagram-аккаунта экс-звезды «Дома-2« радостно отреагировали на такие новости и уже даже заподозрили Жужу в беременности из-за явно округлившейся фигуры.Катя Жужа, в свою очередь, призналась, что действительно немного поправилась в последнее время, но исключительно из-за частых перекусов фастфудом, опровергнув тем самым слухи о своей беременности. Несмотря на такие признания, фанаты считают, что экс-участница «Дома-2» просто не хочет пока признаваться в своём «интересном положении«, поэтому ждут, когда у неё появиться характерный живот.