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Специалисты предполагают, что обнаруженные на затонувшем судне «Генерал Коцебу» картины написаны Айвазовским

Специалистам пришлось приостановить подъем предметов, представляющих историческую, эстетическую или иную ценность, с затонувшего судна «Генерал Коцебу». Предполагается, что там могут быть полотна авторства Айвазовского.
Специалисты предполагают, что обнаруженные на затонувшем судне «Генерал Коцебу» картины написаны Айвазовским

«Генерал Коцебу» пошел под воду 16 апреля 1895 года. Произошло столкновение с транспортным судном «Пендераклия» недалеко от крымского мыса Тарханкут, в результате которого пароход затонул. Сейчас он располагается на глубине порядка 40 метров. «Генерал Коцебу» нашли в результате подводных исследований в 2015 году. Это судно известно как первый корабль, который прошел Суэцкий канал. В тот момент на его борту были почетные пассажиры – члены российской делегации, в составе которой был известный художник-маринист Иван Айвазовский. На него была возложена миссия изобразить мероприятие, посвященное открытию канала.

В трюме затонувшего корабля обнаружены картины, авторство которых не установлено. Предполагают, что это произведения искусства авторства Айвазовского. Для подъема их требуются технические работы повышенной сложности. Удастся ли сохранить произведения искусства пока не ясно. Они скрыты под двумя метрами ила, и их состояние пока неизвестно.



 
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Культура
Добавил: Никишева Наталья Сегодня, 14:27

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