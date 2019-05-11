Ученый рассказал об улучшающих микрофлору кишечника стратегиях





Проведенные специалистами исследования позволяют понять, как микрофлора кишечника отражается на предпочтениях в еде. Микробы способны увеличивать тягу к пище, которая им больше «подходит», из-за чего происходит изменение вкусовых рецепторов. Нередко микроорганизмы становятся причиной анорексии или ожирения, а также синдромов, вызывающих тревожность и депрессию.По мнению Андерсона, в первую очередь, нужно увеличить количество потребляемых продуктов. Это поможет избежать доминирования какого-то одного вида бактерий. Следует разнообразить свой рацион броколли, артишоком, ягодами. Последние лучше есть, когда хочется употребить что-то вредное. Сбалансировать микробиом кишечника помогут даже 15 минут физической активности в день.Специалист добавил, что люди имеют склонность отождествлять себя со своими желаниями. Кто-то является любителем шоколада, кто-то не может жить без мяса, но знание того, как микробы влияют на вкусовые желания, должны улучшить ситуацию.