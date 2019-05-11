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Ученый рассказал об улучшающих микрофлору кишечника стратегиях

Ученый Скотт Андерсон рассказал о специальных стратегиях, позволяющих улучшить микрофлору кишечника. Специалист делает акцент на важности «обыгрывания» микробов, влияющих на вкусовые предпочтения человека.

Ученый рассказал об улучшающих микрофлору кишечника стратегиях

Проведенные специалистами исследования позволяют понять, как микрофлора кишечника отражается на предпочтениях в еде. Микробы способны увеличивать тягу к пище, которая им больше «подходит», из-за чего происходит изменение вкусовых рецепторов. Нередко микроорганизмы становятся причиной анорексии или ожирения, а также синдромов, вызывающих тревожность и депрессию.

По мнению Андерсона, в первую очередь, нужно увеличить количество потребляемых продуктов. Это поможет избежать доминирования какого-то одного вида бактерий. Следует разнообразить свой рацион броколли, артишоком, ягодами. Последние лучше есть, когда хочется употребить что-то вредное. Сбалансировать микробиом кишечника помогут даже 15 минут физической активности в день.

Специалист добавил, что люди имеют склонность отождествлять себя со своими желаниями. Кто-то является любителем шоколада, кто-то не может жить без мяса, но знание того, как микробы влияют на вкусовые желания, должны улучшить ситуацию.



 
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Наука
Добавил: Клименко Татьяна Сегодня, 13:57

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