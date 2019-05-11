Илья Яббаров напомнил Саше Черно, что она весит 130 килограммов





Как стало известно из недавнего поста супруги Иосифа Оганесяна, Илья Яббаров напомнил об этом Саше Черно не в самой приятной форме. Проектный шансонье обиделся на участницу за упрёки по поводу невыполнения ним отцовских обязанностей, решив перевести внимание именно на внешность девушки.Кроме того, самого Иосифа Оганесяна Яббаров назвал извращенцем, который добровольно живёт со 130-килограммовой «тушей». Девушка призналась в Instagram своим подписчикам, что зла на коллегу по съёмочной площадке не держит, ведь понимает, что таким образом он лишь пытается переключить внимание публики с себя на других.