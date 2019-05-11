АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Разработчики тестируют темный режим в WhatsApp
EUR 73.09 USD 65.23
Курс валют на 09.05.2019

Илья Яббаров напомнил Саше Черно, что она весит 130 килограммов

Скандальный проектант нашумевшего реалити-шоу «Дом-2» Илья Яббаров напомнил Саше Черно, что она весит 130 килограммов. Также шансонье не обошёл стороной и Иосифа Оганесяна, пристыдив его за то, что тот живёт с такой «тушей».
Илья Яббаров напомнил Саше Черно, что она весит 130 килограммов

Как стало известно из недавнего поста супруги Иосифа Оганесяна, Илья Яббаров напомнил об этом Саше Черно не в самой приятной форме. Проектный шансонье обиделся на участницу за упрёки по поводу невыполнения ним отцовских обязанностей, решив перевести внимание именно на внешность девушки.
Илья Яббаров напомнил Саше Черно, что она весит 130 килограммов

Кроме того, самого Иосифа Оганесяна Яббаров назвал извращенцем, который добровольно живёт со 130-килограммовой «тушей». Девушка призналась в Instagram своим подписчикам, что зла на коллегу по съёмочной площадке не держит, ведь понимает, что таким образом он лишь пытается переключить внимание публики с себя на других.



 
+Дзен +Яндекс новости
Культура / ШоуБиз
Добавил: Oksana Сегодня, 12:20

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Кристина Орбакайте поздравила сына Дени
Специалисты назвали ТОП-5 машин для
Арина Шарапова: "Сергей Доренко часто
Ученые: Психические расстройства можно
Регина Тодоренко снисходительно
Илья Яббаров напомнил Саше Черно, что
В Японии семеро школьников пострадали
Анастасия Стецевьят довела до истерики
Валерий Меладзе поужинал в ресторане с
Ольга Рапунцель назвала зрительниц
В Воронеже в ДТП с иномаркой и
Мария Шукшина всю жизнь конфликтует с
Ольга Бузова надела дешёвые серьги с
Ученые: Депрессия и постоянный стресс
Анастасия Костенко не стесняется
Российские дипломаты не попали в
Ольга Бузова могла обидеться на Егора
В Сети появились первые рендеры
Звезда проекта "Дом-2" Алена Водонаева
Ученые стоят на пороге открытия нового
Конфликт сестёр Бузовых могли
Диана Гурцкая примеряла молодежный наряд
Ксения Собчак и Константин Богомолов
Испанский телеканал случайно
Ольга Бузова и Егор Крид в одно время
Сценарист кинолент о Человеке-пауке
Диетологи назвали самые вредные
Компания Evolve представила гонку BMW
«Цвет настроения – солнечный!»: Алена
В Самаре Ольгу Бузову встретили теплым
Просмотреть все новости