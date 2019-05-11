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Анастасия Стецевьят довела до истерики новенького Максима Истомина

Вернувшаяся на Поляну с Острова любви участница «Дома-2» Анастасия Стецевьят довела до истерики новенького проектанта Максима Истомина. Молодой человек после лобного места расплакался так, что девушкам пришлось успокаивать его по очереди.
Анастасия Стецевьят довела до истерики новенького Максима Истомина

Не так давно на «Дом-2» пришёл новый участник Максим Истомин, который сразу заявил, что будет ждать на Поляне приезда Анастасии Стецевьят. Как только девушка прилетела с сейшельских островов, то увидела, что проектант уже проявил симпатию к другой участнице Светлане Тихомировой. Именно это и стало веским поводом для «разноса», который Стецевьят устроила несостоявшемуся ухажёру на лобном месте, чем довела Истомина до истерики.
Анастасия Стецевьят довела до истерики новенького Максима Истомина

Молодой человек разрыдался из-за прозвучавших обвинений в обмане и последующей критики в его адрес. Первой успокаивать Максима Истомина вызвалась Тамара Конько, после которой подошла и сама обидчица. Анастасия Стецевьят дала участнику понять, что любую критику нужно воспринимать спокойно и без слёз, иначе долго на проекте он не задержится.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Oksana Сегодня, 12:06

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