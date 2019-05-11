Анастасия Стецевьят довела до истерики новенького Максима Истомина





Не так давно на «Дом-2» пришёл новый участник Максим Истомин, который сразу заявил, что будет ждать на Поляне приезда Анастасии Стецевьят. Как только девушка прилетела с сейшельских островов, то увидела, что проектант уже проявил симпатию к другой участнице Светлане Тихомировой. Именно это и стало веским поводом для «разноса», который Стецевьят устроила несостоявшемуся ухажёру на лобном месте, чем довела Истомина до истерики.Молодой человек разрыдался из-за прозвучавших обвинений в обмане и последующей критики в его адрес. Первой успокаивать Максима Истомина вызвалась Тамара Конько, после которой подошла и сама обидчица. Анастасия Стецевьят дала участнику понять, что любую критику нужно воспринимать спокойно и без слёз, иначе долго на проекте он не задержится.