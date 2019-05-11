Конфликт сестёр Бузовых могли спровоцировать унижения со стороны ведущей «Дома-2»





Ольга и Анна Бузовы вот уже почти 4 месяца не общаются друг с другом даже в соцсетях. Причиной затянувшегося конфликта между ними могли стать унижения со стороны старшей сестры, которая, отправившись с родственницами и подругами в Альпы праздновать собственный день рождения, не упустила возможности напомнить всем, что именно она оплачивает столь дорогой отдых на популярном курорте.Многие подписчики микроблога Ольги Бузовой помнят ролик из её Stories, в котором звезда слишком акцентировала внимание именно на своей платёжеспособности, рассказывая о выбранном отеле и видах развлечения. Поэтому, считают фанаты, домой с курорта Анна Бузова и полетела в эконом-классе самолёта, демонстрируя тем самым, что не нуждается в «подачках» со стороны богатой сестры.