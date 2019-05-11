Диетологи назвали самые вредные продукты для мужчин и женщин
Эксперты предупредили об опасности для здоровья некоторых продуктов. Они определили самые вредные из них для мужчин и для женщин.
Мужчинам стоит обратить внимание на то, что регулярное употребление жаренного мяса может негативно сказаться на их здоровье. Традиционно считается, что этот продукт представители сильного пола любят больше всего, но в нем содержится почти в три раза больше канцерогенов, чем в сигаретах. Потому если часто употреблять в пищу мясо, приготовленное на углях, можно заболеть раком желудка, кишечника или поджелудочной железы. Даже жаренная курица, которая считается более диетической, тоже опасна тем, что может поспособствовать развитию рака простаты. К тому же мясо птицы часто обрабатывается антибиотиками и другими не менее вредными веществами, которые могут привести к дисбалансу гормонального фона. Диетологи также выступают против белого хлеба с колбасой. Они считают, что это источник быстрых углеводов, которые способствуют снижению тестостерона, главного «мужского» гормона.
Представительницам прекрасной половины следует ограничить употребление соли и других приправ. Слизистая желудка женщин более нежная и легко травмируется агрессивными веществами. Это чревато развитием язвы желудка или гастрита. Также к нежелательным продуктам отнесли маргарин. Он закупоривает сосуды и повышает риск развития инфаркта. Белый хлеб специалисты не рекомендуют к употреблению из-за опасности возникновения диабета и других заболеваний.
Мужчинам стоит обратить внимание на то, что регулярное употребление жаренного мяса может негативно сказаться на их здоровье. Традиционно считается, что этот продукт представители сильного пола любят больше всего, но в нем содержится почти в три раза больше канцерогенов, чем в сигаретах. Потому если часто употреблять в пищу мясо, приготовленное на углях, можно заболеть раком желудка, кишечника или поджелудочной железы. Даже жаренная курица, которая считается более диетической, тоже опасна тем, что может поспособствовать развитию рака простаты. К тому же мясо птицы часто обрабатывается антибиотиками и другими не менее вредными веществами, которые могут привести к дисбалансу гормонального фона. Диетологи также выступают против белого хлеба с колбасой. Они считают, что это источник быстрых углеводов, которые способствуют снижению тестостерона, главного «мужского» гормона.
Представительницам прекрасной половины следует ограничить употребление соли и других приправ. Слизистая желудка женщин более нежная и легко травмируется агрессивными веществами. Это чревато развитием язвы желудка или гастрита. Также к нежелательным продуктам отнесли маргарин. Он закупоривает сосуды и повышает риск развития инфаркта. Белый хлеб специалисты не рекомендуют к употреблению из-за опасности возникновения диабета и других заболеваний.
Наука
Добавил: Никишева Наталья Сегодня, 10:16