Диетологи назвали самые вредные продукты для мужчин и женщин





Мужчинам стоит обратить внимание на то, что регулярное употребление жаренного мяса может негативно сказаться на их здоровье. Традиционно считается, что этот продукт представители сильного пола любят больше всего, но в нем содержится почти в три раза больше канцерогенов, чем в сигаретах. Потому если часто употреблять в пищу мясо, приготовленное на углях, можно заболеть раком желудка, кишечника или поджелудочной железы. Даже жаренная курица, которая считается более диетической, тоже опасна тем, что может поспособствовать развитию рака простаты. К тому же мясо птицы часто обрабатывается антибиотиками и другими не менее вредными веществами, которые могут привести к дисбалансу гормонального фона. Диетологи также выступают против белого хлеба с колбасой. Они считают, что это источник быстрых углеводов, которые способствуют снижению тестостерона, главного «мужского» гормона.Представительницам прекрасной половины следует ограничить употребление соли и других приправ. Слизистая желудка женщин более нежная и легко травмируется агрессивными веществами. Это чревато развитием язвы желудка или гастрита. Также к нежелательным продуктам отнесли маргарин. Он закупоривает сосуды и повышает риск развития инфаркта. Белый хлеб специалисты не рекомендуют к употреблению из-за опасности возникновения диабета и других заболеваний.