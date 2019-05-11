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Медики назвали продукты со стола россиян, содержащие смертельные яды

Отечественные медики назвали продукты, блюда из которых присутствуют на столе россиян, однако в них могут содержаться смертельные яды. Граждане страны употребляют их, не подозревая об опасности для здоровья.
Медики назвали продукты со стола россиян, содержащие смертельные яды

В первую очередь медики указывают на грибы. Практически все знают об опасности от употребления мухоморов и поганок, но имеются и условно съедобные грибы (грузди, валуи, волнушки или рядовки), при неправильном приготовлении которых возникает вероятность отравления. Чтобы обезопасить себя, следует вымачивать их длительное время и в течение шести недель держать в рассоле. При появлении рвоты, диареи и тошноты следует незамедлительно обратиться к врачу. Также медики напоминают, что один ядовитый гриб может испортить всю партию продукта во время ее приготовления.

Вторым опасным продуктом является миндаль, уровень опасности которого зависит от степени его горечи. Данный продукт не рекомендуется употреблять в пищу аллергикам, людям, страдающим сердечно-сосудистыми заболеваниями, и тем, кто желает избавиться от лишних килограммов. Опасность представляет гликозид амигдалина, который содержится в миндале, а при его расщеплении выделяется синильная кислота. Именно она негативно воздействует на нервную, дыхательную, сердечно-сосудистую системы.

Третьим продуктом назван картофель, клубни которого становятся ядовитыми после длительного пребывания на солнце. На это указывают зеленые пятна на плодах, возникающие из-за высокой концентрации гликоалкалоидного яда. Употребление такого картофеля медики сравнивают с грибами, а симптомы отравления обеими продуктами имеют почти одинаковые симптомы.



 
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Наука
Добавил: Виктория Романовская Сегодня, 07:22

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