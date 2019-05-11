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Далай-Лама рассказал, как сделать мир лучше

Всемирно известный духовный лидер буддистов Далай-Лама выступил для паломников со всего мира в индийском городе Дхарамсала. Он рассказал последователям этого учения о том, как каждый человек может сделать этот мир лучше.
Далай-Лама рассказал, как сделать мир лучше

Далай-Лама отметил, сейчас все человечество переживает не лучшие времена. В мире постоянно происходит множество насилия, убийств и крупных конфликтов между разными государствами, поэтому людям определенно есть над чем работать. Духовный лидер буддистов отметил, что причиной всего этого является недостаток любви и сострадания к ближнему.

Решение этих проблем, как и все основоположники этого религиозного и философского движения, Далай-Лама видит в «Ахиса» – ненасилии. Такой подход сделает все человечество более терпимым и сдержанным. Также духовный лидер буддистов советует людям внимательно изучить трактат «Уттаратантра», написанный в IV веке Асанга. Согласно преданию, текст этой работы медитирующему философу передал сам Майтрея – Будда Грядущего. Именно в этом трактате каждый человек сможет найти для себя ответы на главные вопросы жизни и смерти.

Также Далай-Лама посоветовал творения всех выдающийся ученых, работавших в древнеиндийском буддийском университете Наланда. Подобные трактаты помогут людям обуздать свои эмоции, прекратить цепляться за внутреннее «я» и свести на нет негативные переживания, провоцирующие зло.



 
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Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 07:00

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