«Пряталась под трупами, чтобы выжить»: Милла Йовович рассказала о бабушке-медсестре

Такое обновление появилось на странице Миллы Йовович в Instagram. Актриса посвятила эту запись 9 мая и отметила, что в ее семье тоже есть люди, причастные к Великой Отечественной войне. Речь о бабушке звезды, Татьяне Ивановне, она вступила в армию медсестрой. Тогда родственнице голливудской звезды было всего 16 лет, но это не помешало ей пройти всю войну и дойти до Берлина. Подобные испытания дались нелегко, на этом пути она прошла через многие преграды и опасности, видела гибель сотен людей, а многие умирали, не дождавшись своевременной медицинской помощи. Актриса рассказала о том, что ее бабушка очень часто была вынуждена спасать не чужую жизнь, а свою, для этого ей приходилось прятаться буквально под трупами.Весь рассказ Милы Йовович написан английским языком, но в самом конце она перешла на русский и поздравила всех с Днем Победы: «I love you Babushka! We miss you so much! С Днём Победы!!!»Напомним, Милла Йовович родилась в 1975 году в Киеве. В возрасте 5 лет девочка эмигрировала в США со своей матерью Галиной Логиновой и отцом Борги Йововичем.