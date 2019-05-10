Кардиолог назвал способы распознать погубившую Доренко болезнь

Кардиолог отмечает, россияне склонны игнорировать небольшие проблемы со своим здоровьем и очень часто это приводит к тому, что заболевания лечатся не на стадии их развития, а тогда, когда здоровью организма уже нанесен серьезный ущерб. Согласно имеющейся информации, Сергей Доренко погиб из-за аневризмы грудной части аорты. Это привело к его неожиданной смерти в тот момент, когда журналист ехал на своем мотоцикле по улицам Москвы.Владимир Хорошев отмечает, у подобного заболевания есть свои симптомы, и если их хорошо знать, то болезнь можно распознать заранее. Главные из них – это беспричинная тревога и мнительность. Если для подобных состояний у человека нет оснований, кардиолог рекомендует сразу обращаться к врачам. Подобное самочувствие может говорить о наличии системных проблем сердечно-сосудистой системы, требующих лечения.Кардиолог отмечает, у таких болезней существует и обычные симптомы, но мало людей знает о том, что есть и психологические. Специалист рекомендует не игнорировать необоснованную смену настроения, мнительность, волнение, тревогу и напряженность.