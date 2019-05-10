Врачи нашли более безопасный метод биопсии простаты





Врачи из канадской больницы общего профиля Северного Йорка начиная с 2016 года используют новый метод биопсии простаты для выявления рака этого органа. Классический способ – это трансректальный, но при нем существует повышенный риск заражения человека и ухудшения его состояния, именно поэтому специалисты решили найти новый метод.Результаты своих исследований врачи опубликовали в специализированном журнале. Там они рассказали не только о методике проведения трансоперинеальной биопсии простаты, но и описали ее преимущество, а также представили статистические результаты. Оказалось, что новый способ не только менее опасен, но и чуть более точней, чем классический.TPBx подразумевает проведение биопсии простаты с помощью прокалывания кожи иглой в нужной части тела. Процедура происходит под общей или спинномозговой анестезией. Такая методика позволяет ускорить процесс получения анализа, снизить болевые ощущения человека и практически полностью исключить вероятность заражение инфекцией. Канадские врачи предложили своим коллегам отказаться от старого метода биопсии, тем самым защитив своих пациентов.