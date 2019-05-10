АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Врачи нашли более безопасный метод биопсии простаты
EUR 73.09 USD 65.23
Курс валют на 09.05.2019

Врачи нашли более безопасный метод биопсии простаты

Канадские врачи нашли более безопасный метод проведения биопсии простаты, чем трансректальный. Он получил название трансоперинеальный (TPBx) и в течении последних 3 лет специалисты использовали только данный способ, за это время было проведено 1287 процедур.
Врачи нашли более безопасный метод биопсии простаты

Врачи из канадской больницы общего профиля Северного Йорка начиная с 2016 года используют новый метод биопсии простаты для выявления рака этого органа. Классический способ – это трансректальный, но при нем существует повышенный риск заражения человека и ухудшения его состояния, именно поэтому специалисты решили найти новый метод.

Результаты своих исследований врачи опубликовали в специализированном журнале. Там они рассказали не только о методике проведения трансоперинеальной биопсии простаты, но и описали ее преимущество, а также представили статистические результаты. Оказалось, что новый способ не только менее опасен, но и чуть более точней, чем классический.

TPBx подразумевает проведение биопсии простаты с помощью прокалывания кожи иглой в нужной части тела. Процедура происходит под общей или спинномозговой анестезией. Такая методика позволяет ускорить процесс получения анализа, снизить болевые ощущения человека и практически полностью исключить вероятность заражение инфекцией. Канадские врачи предложили своим коллегам отказаться от старого метода биопсии, тем самым защитив своих пациентов.



 
+Дзен +Яндекс новости
Наука / Авторские новости
Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 12:07

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Новорожденный сын принца Гарри получил
В Ставропольском крае при столкновении
«Мое выступление становится уже не
Медики развенчали пять распространенных
Саша Черно считает причиной своей
Хилари Дафф официально объявила о
Названы ТОП-5 авто всех времен по
Евгения Феофилактова раскритиковала
Ольга Орлова во время съемок "Дома-2"
Врачи нашли более безопасный метод
Мария Погребняк смутила Ольгу Бузову
Медики перечислили меры профилактики
«Противно уже смотреть»: Ольга Бузова
Ученые: Гонорея может передаваться
«Хотела посмотреть на знаменитого
Новый флагман Redmi перед выпуском
Сестры Ольга и Анна Бузовы не смогли
Ученые определили продукт, помогающий
У суррогатной матери Ким Кардашьян и
Татьяна Африкантова опять развязала
Ученые: Употребление фаст-фуда
В Сети опубликовано видео с
Звезда «Дома-2» Лиза Триандафилиди
Алмазное НЛО попало в объектив камеры в
Супруга Джигана Оксана Самойлова
«Нам праздновать нечего»: Муж Ксении
Ученые назвали 5 неизвестных фактов о
В Приморье в ДТП с КамАЗом погибли два
«Со слезами на глазах»: Ольга Бузова
Эксперты составили рейтинг самых
Просмотреть все новости