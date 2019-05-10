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«Похоже на отравление»: Садальский назвал свою версию смерти Сергея Доренко

Известный российский актер Станислав Садальский высказался на тему неожиданной смерти журналиста Сергея Доренко. Артист выразил сомнения относительно гибели телеведущего и заявил, что это «очень похоже на отравление».
«Похоже на отравление»: Садальский назвал свою версию смерти Сергея Доренко

Об этом Станислав Садальский рассказал на своей странице в Instagram. Актер выразил соболезнования семье и близким Сергея Доренко и отметил, что последний был человеком прямым и свободным, делал и говорил только то, что считал нужным. Артист охарактеризовал журналиста как талантливого и неравнодушного, не признающего авторитеты и ни перед кем не заискивающего.

При этом Станислав Садальский выразил свои сомнения относительно того, что Сергей Доренко попал в аварию на мотоцикле из-за простой остановки сердца. Актер отмечает, телеведущий был молодым и здоровым мужчиной, который занимался спортом, поэтому он не верит, что в этой смерти все так просто. Артист предположил, что журналиста могли отравить и вспомнил недавнее ухудшение здоровья у Дмитрия Быкова.

Станислав Садальский также рассказал, что когда-то телеведущий звал его вместе поработать на радио, но артист не принял предложение, о чем теперь сожалеет. «Жаль, не случилось…» - констатирует он. Подписчики артиста присоединились к соболезнованиям и пожелали родным журналиста крепкого здоровья.



 
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Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 08:07

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