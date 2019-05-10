Похудевшая Лариса Долина посетила Никаса Сафронова

СМИ заметили, что Лариса Долина в последнее время часто избегает светских мероприятий, например, она больше не появляется на кинопремьерах и творческих вечерах коллег. После расставания с Ильей Спицыным у артистки проявилась болезнь суставов, из-за чего ей запретили физнагрузки. Однако недавно Ларису Долину заметили на новых снимках в компании Никаса Сафронова, к которому звезда обратилась за портретом. На фото певица позирует в платье с цветочным принтом, открытыми плечами и черных босоножках.В подписи к фото художник отметил, что все чаще люди встречаются в общественных местах, а не ходят друг к другу домой. Артист признался, что они с Ларисой Долиной провели много времени вместе, что смогли позволить себе благодаря праздничной неделе.