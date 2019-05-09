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Диетолог назвала полезные и вредные для красивого загара продукты

Отечественный диетолог Олеся Онофрей назвала самые полезные и вредные продукты для красивого загара. Специалист отмечает, что режим питания в данном вопрос крайне важен, хотя многие люди об этом не знают, поэтому очень часто портят себе отдых.
Диетолог назвала полезные и вредные для красивого загара продукты

Диетолог Олеся Онофрей пообщалась с изданием «Вечерняя Москва» и рассказала о секретах красивого загара. По ее словам, режим питания является в данном вопросе не менее важным, чем общая реакция организма на солнце. Наилучший загар получают люди, имеющие достаточный уровень меланина. Его выработку можно стимулировать употреблением определенных продуктов. Самыми полезными из них являются те, что имеют в своем составе бета-каротин. Также не стоит забывать про полезные вещества: витамин Е, селен, ликопин и Омега-3. Все они способствуют выработке меланина, обладают антиоксидантным свойством и защищают от вредного ультрафиолета.

Если выбирать один конкретный продукт, отмечает диетолог, то стоит остановиться на моркови. Существуют и другие полезные фрукты и овощи: абрикосы, томаты, дыня, виноград и персики. Также не стоит забывать про красное мясо и морепродукты. Из овощей и фруктов также можно делать соки и выпивать их незадолго до выхода на пляж.
Диетолог назвала полезные и вредные для красивого загара продукты

Диетолог не забыла и про вредные для загара продукты, препятствующие выработке меланина. К ним относят кукурузу, какао, кофе, петрушку, алкогольные напитки, шоколад, колбасы, жареную, соленую и маринованную еду.



 
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Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 09:35

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