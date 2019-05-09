Дима Билан не женился на Елене Кулецкой из-за карьеры

Об этом Дима Билан рассказал в недавно опубликованных мемуарах. В них исполнитель откровенно рассуждал о многих аспектах своей творческой и личной жизни, раскрыл множество секретов и интересных фактов. Артист признается, что долго и серьезно думал о женитьбе на модели Елене Кулецкой. Возлюбленная ждала окончательного решения, но певец никак не мог взвесить все за и против. В один момент знаменитость понял, что его избранница очень долго находится одна, и он ничего не может с этим сделать, так как постоянно находится на гастролях и занимается написанием новой музыки.Именно тогда Дима Билан понял, что у него не получится усидеть на двух стульях сразу и придется выбирать. По словам знаменитости, отказаться от музыки – это предать самого себя, на такой шаг он не мог пойти ни в коем случае, поэтому сообщил Елене Кулецкой о своем выборе. Это была сложная для певца ситуация, но иначе поступить было нельзя.Недавно Дима Билан в очередной раз продемонстрировал свою любовь к музыке и своим поклонникам. Исполнитель отыграл трехчасовой концерт с поломанной ногой. Он не раз отмечал, что для него творчество – это вся жизнь.