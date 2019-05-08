Ученые нашли новый подход к многостадийному лечению рака





Почти 90% всех случаев смерти больных раком происходит из-за метастазирования, но новое исследование представителей Уппсальского университета показывает, что процесс купирует синтез рибосом. По мере того, как опухоли прогрессируют до поздних стадий, они становятся более агрессивными и теряют характеристики исходной ткани. Они также приобретают миграционную способность, которая позволяет опухоли распространяться или метастазировать в отдаленные участки тела, что в конечном итоге приводит к смерти пациента. При эпителиальных опухолях и метастазировании опухолевые клетки подвергаются процессу, известному как эпителиально-мезенхимальный переход (ЭМП), который позволяет клеткам развивать способность к миграции.В настоящем исследовании было обнаружено, что при ЭМП помогает синтез рибосом, которые служат для соединения белков. Таким образом эксперимент подтвердил большой вклад биогенеза рибосом в физиологии клеток. Исследователи также продемонстрировали, что, ингибируя образование новых рибосом, агрессивные и нечувствительные к гормонам опухоли могут быть частично возвращены к доброкачественному и неметастатическому типу.