Пропавший 60 лет назад фрагмент Стоунхенджа присвоил себе один из археологов
Небольшой фрагмент Стоунхенджа пропал чуть более 60 лет назад, но об этом никто не знал. Его присвоил себе один из археологов, работавший с этим древним комплексом, но недавно он решил вернуть этот камень на место.
89-летний Роберт Филлипс изучал этот кромлех еще в 1958 году. Тогда он и другие археологи подняли 3 больших камня и заметили, что в 2 из них есть широкие трещины, и если их не заделать, это может привести к окончательному расколу. Они решили укрепить эти части Стоунхенджа металлическими штырями. Для этого специалисты просверлили в каждом из них по несколько лунок глубиной по 1 метру, вставили туда прутья, а затем заделали отверстия известняком, найденным поблизости. Работу они провели настолько профессионально, что об этом никто так и не узнал.
После этих реставрационных работ у археологов осталось 3 «стержня», которые они, судя по всему, забрали себе домой. Достоверно известно только о фрагменте Стоунхенджа, присвоенном себе Робертом Филлипсом. До недавнего времени его камень находился в личной коллекции, иногда появляясь в офисе британца, а затем лежал у него дома в штате Флорида, США.
89-летний археолог принял решение вернуть украденное на место, и это произошло еще в мае 2018 года, но официальное сообщение появилось только сейчас. Уже многие ученые заявили о своем желании изучить данный фрагмент легендарного Стоунхенджа с целью установить новые факты об этом древнем памятнике.
89-летний Роберт Филлипс изучал этот кромлех еще в 1958 году. Тогда он и другие археологи подняли 3 больших камня и заметили, что в 2 из них есть широкие трещины, и если их не заделать, это может привести к окончательному расколу. Они решили укрепить эти части Стоунхенджа металлическими штырями. Для этого специалисты просверлили в каждом из них по несколько лунок глубиной по 1 метру, вставили туда прутья, а затем заделали отверстия известняком, найденным поблизости. Работу они провели настолько профессионально, что об этом никто так и не узнал.
После этих реставрационных работ у археологов осталось 3 «стержня», которые они, судя по всему, забрали себе домой. Достоверно известно только о фрагменте Стоунхенджа, присвоенном себе Робертом Филлипсом. До недавнего времени его камень находился в личной коллекции, иногда появляясь в офисе британца, а затем лежал у него дома в штате Флорида, США.
89-летний археолог принял решение вернуть украденное на место, и это произошло еще в мае 2018 года, но официальное сообщение появилось только сейчас. Уже многие ученые заявили о своем желании изучить данный фрагмент легендарного Стоунхенджа с целью установить новые факты об этом древнем памятнике.
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Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 17:46