Пропавший 60 лет назад фрагмент Стоунхенджа присвоил себе один из археологов





89-летний Роберт Филлипс изучал этот кромлех еще в 1958 году. Тогда он и другие археологи подняли 3 больших камня и заметили, что в 2 из них есть широкие трещины, и если их не заделать, это может привести к окончательному расколу. Они решили укрепить эти части Стоунхенджа металлическими штырями. Для этого специалисты просверлили в каждом из них по несколько лунок глубиной по 1 метру, вставили туда прутья, а затем заделали отверстия известняком, найденным поблизости. Работу они провели настолько профессионально, что об этом никто так и не узнал.После этих реставрационных работ у археологов осталось 3 «стержня», которые они, судя по всему, забрали себе домой. Достоверно известно только о фрагменте Стоунхенджа, присвоенном себе Робертом Филлипсом. До недавнего времени его камень находился в личной коллекции, иногда появляясь в офисе британца, а затем лежал у него дома в штате Флорида, США.89-летний археолог принял решение вернуть украденное на место, и это произошло еще в мае 2018 года, но официальное сообщение появилось только сейчас. Уже многие ученые заявили о своем желании изучить данный фрагмент легендарного Стоунхенджа с целью установить новые факты об этом древнем памятнике.