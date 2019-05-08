АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Ученые нашли новый подход к многостадийному лечению рака
EUR 73.08 USD 65.22
Курс валют на 08.05.2019

Пропавший 60 лет назад фрагмент Стоунхенджа присвоил себе один из археологов

Небольшой фрагмент Стоунхенджа пропал чуть более 60 лет назад, но об этом никто не знал. Его присвоил себе один из археологов, работавший с этим древним комплексом, но недавно он решил вернуть этот камень на место.
Пропавший 60 лет назад фрагмент Стоунхенджа присвоил себе один из археологов

89-летний Роберт Филлипс изучал этот кромлех еще в 1958 году. Тогда он и другие археологи подняли 3 больших камня и заметили, что в 2 из них есть широкие трещины, и если их не заделать, это может привести к окончательному расколу. Они решили укрепить эти части Стоунхенджа металлическими штырями. Для этого специалисты просверлили в каждом из них по несколько лунок глубиной по 1 метру, вставили туда прутья, а затем заделали отверстия известняком, найденным поблизости. Работу они провели настолько профессионально, что об этом никто так и не узнал.

После этих реставрационных работ у археологов осталось 3 «стержня», которые они, судя по всему, забрали себе домой. Достоверно известно только о фрагменте Стоунхенджа, присвоенном себе Робертом Филлипсом. До недавнего времени его камень находился в личной коллекции, иногда появляясь в офисе британца, а затем лежал у него дома в штате Флорида, США.

89-летний археолог принял решение вернуть украденное на место, и это произошло еще в мае 2018 года, но официальное сообщение появилось только сейчас. Уже многие ученые заявили о своем желании изучить данный фрагмент легендарного Стоунхенджа с целью установить новые факты об этом древнем памятнике.



 
+Дзен +Яндекс новости
В мире / Выбор редакции
Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 17:46

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Представлен обновленный и мощный Google
Альбина Джанабаева показала, как
Бренд Huawei уличили в замедлении
Михаил Боярский поздравит ветеранов с
Volkswagen начала принимать заказы на
Кристину Орбакайте снова сравнили с
Бюджетный смартфон Moto E6 показали на
Дочь Владимира Этуша рассказала о
Ученые нашли новый подход к
Четвертый эпизод финального сезона
Ольга Орлова призывает новеньких
Медики назвали болезни, возникающие у
Участники Илья Яббаров и Маргарита
Режиссер Антон Яковлев ответил на
Пропавший 60 лет назад фрагмент
Ольга Рапунцель считает своих коллег по
Вадим Галыгин рассказал, как
Опубликованы рендер и видеозапись
Бывшей девушке участника "Дома-2"
Евгений Петросян посетил сочинский
Ученые из США назвали домашнюю пищу
Иван Телегин поблагодарил певицу
Александра Кокорина и Павла Мамаева
Роман Капаклы не уверен, что не бросит
Медики назвали предупреждающие об
Анастасию Волочкову вырезали из
Презентован «заряженный» универсал
Наталья Сенчукова и Виктор Рыбин
«Это великие люди»: Александр
Инженеры научили робота-колибри
Просмотреть все новости