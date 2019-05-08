Опубликованы рендер и видеозапись нового iPhone XR 2019
В Сети появились видеоролик и рендер нового iPhone XR 2019. Такими данными о гаджете, который выйдет осенью, поделился инсайдер OnLeaks.
Дизайн новой модели почти не отличается от аппарата, вышедшего в прошлом году, за исключением одного фрагмента: на стеклянной задней панели iPhone XR 2019 будет находиться аналогичный выступ квадратной формы, как на версии XI. Также стоит отметить наличие в основной камере двух модулей, располагающихся вертикально, при этом светодиодная вспышка перемещена направо. На лицевой стороне, как и ранее, станет находиться «вырез» под фронтальную камеру.
Согласно имеющейся информации, iPhone XR 2019 выйдет на рынок с 6,1-дюймовой LCD-камерой, чипом A13 Bionic и сдвоенной основной камерой на 12+12 Мп. Новинка от корпорации Apple сбережет порт Lightning и получит зарядное устройство на 18 Вт. Как было сказано выше, премьера iPhone XR 2019 пройдет в сентябре.
Дизайн новой модели почти не отличается от аппарата, вышедшего в прошлом году, за исключением одного фрагмента: на стеклянной задней панели iPhone XR 2019 будет находиться аналогичный выступ квадратной формы, как на версии XI. Также стоит отметить наличие в основной камере двух модулей, располагающихся вертикально, при этом светодиодная вспышка перемещена направо. На лицевой стороне, как и ранее, станет находиться «вырез» под фронтальную камеру.
Согласно имеющейся информации, iPhone XR 2019 выйдет на рынок с 6,1-дюймовой LCD-камерой, чипом A13 Bionic и сдвоенной основной камерой на 12+12 Мп. Новинка от корпорации Apple сбережет порт Lightning и получит зарядное устройство на 18 Вт. Как было сказано выше, премьера iPhone XR 2019 пройдет в сентябре.
Технологии
Добавил: Ложников Никита Сегодня, 17:37