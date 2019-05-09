CW опубликовал тизер первого сезона сериала «Бэтвумен»

Американский телеканал CW в своих социальных сетях опубликовал 30-секундный тизер, представляющий зрителю саму главную героиню сериала – Бэтвумен. Видео не несет в себе никакой информации, и зритель может увидеть только внешний вид необычного защитника Готэма. Бэтвумен стоит на крыше здания, а ее длинный плащ развивается на ветру, в последний момент план сменяется и супергероя демонстрируют с лица. Ее образ хоть и напоминает классического мужского Бэтмена, но имеет собственные отличительные черты: наличие красных цветов в оформлении костюма в тон волосам главной героини, а также яркой помаде. Кроме того, в кадре ненадолго показался знаменитый прожектор со знаком летучей мыши, с помощью которого некоторые люди связываются с этим супергероем.Напомним, сразу после анонса Руби Роуз в качестве актрисы для роли Бэтвумен в одноименном сериале разгорелся большой скандал. Его причиной была нетрадиционная ориентация звезды и тот факт, что она никогда ее не скрывала. Недовольство набирало обороты, и многие пользователи Сети начали писать оскорбления в адрес самой Руби Роуз и канала CW, из-за чего актриса была вынуждена временно удалить свою страницу в Instagram.