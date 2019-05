Google объявила победителей премии Google Play Awards 2019

Самой красивой игрой для магазина приложений Google Play стал проект SHADOWGUN LEGENDS. В категории «Лучшее социальное взаимодействие» победу присудили программе Wisdo. Наиболее прорывной игрой жюри признали проект MARVEL Strike Force. Приложение «Canva – дизайн графики, фото, шаблоны, логотипы» членами жюри было признано самой выдающейся разработкой для миллиардов людей.Наиболее прорывной программой магазина Google Play была признана SLOWLY. В номинации «Самый избирательный» победу присудили приложению Tick Tock: A Tale for Two. Программа «Neverthink: видео, отобранные вручную».Наилучшим решением для пользователей с ограниченными возможностями компания Google признала программу Envision AI. Победу в категории «Выдающееся приложение для благополучия» члены жюри присудили утилиту Woebot: Your Self-Car Expert. Премия Google Play Award происходит ежегодно, в этот раз ее результаты объявили незадолго до конференции I/O.Напомним, недавно Google сообщила, что ведет работу над собственным смартфоном с гибким экраном под брендом Pixel. Его не стоит ждать в ближайшее время, так как компания считает данную технологию «сырой».