Равшана Куркова отдохнула с матерью в Мармарисе

Майские каникулы Куркова провела на юго-западе Турции в компании родительницы. В конце отпуска она подвела результат времяпрепровождения и опубликовала фотографии в бикини. Об отдыхе у нее остались только положительные впечатления: артистка довольна пребыванием в отелях с хорошим сервисом, вкусной едой и чудесными пляжами, которые, по ее мнению, не хуже мальдивских.На снимках актриса показана не в полный рост, но и в таком ракурсе подписчики звезды разглядели ее фигуру и посчитали безупречной, написав в адрес Равшаны Курковой ряд приятных слов. «Очень красивая фигура», - заявил один из восхищенных комментаторов.