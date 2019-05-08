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Равшана Куркова отдохнула с матерью в Мармарисе

Актриса Равшана Куркова написала в Instagram об отдыхе на турецком курорте Мармарисе. Там она побывала вместе с матерью Рано Кубаевой.
Равшана Куркова отдохнула с матерью в Мармарисе

Майские каникулы Куркова провела на юго-западе Турции в компании родительницы. В конце отпуска она подвела результат времяпрепровождения и опубликовала фотографии в бикини. Об отдыхе у нее остались только положительные впечатления: артистка довольна пребыванием в отелях с хорошим сервисом, вкусной едой и чудесными пляжами, которые, по ее мнению, не хуже мальдивских.

На снимках актриса показана не в полный рост, но и в таком ракурсе подписчики звезды разглядели ее фигуру и посчитали безупречной, написав в адрес Равшаны Курковой ряд приятных слов. «Очень красивая фигура», - заявил один из восхищенных комментаторов.



 
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ШоуБиз
Добавил: Ложников Никита Сегодня, 15:31

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