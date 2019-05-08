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Румыния примет на вооружение новый беспилотник для борьбы с Россией в Черном море

ВМС Румынии рассказали о том, как они собираются потратить 2% от ВВП, отведенные на военный бюджет согласно стандартам НАТО. Вооруженные силы этой страны намерены закупить новые беспилотники для борьбы с Россией в Черном море.
Румыния примет на вооружение новый беспилотник для борьбы с Россией в Черном море

Об этом заявил главнокомандующий ВМС Румынии Александр Мирсу в рамках военного форума Sea-Air-Space. Одной из приоритетных задач для военно-морских сил этой страны является принятие на вооружение «совершенно нового» беспилотного авиационного комплекса. Он будет находиться в распоряжении Дунайской флотилии и предназначен для наблюдения за прибрежной зоной.

В рамках этой же программы перевооружения ВМС Румынии получат 4 новых многоцелевых корвета и улучшенных фрегата типа 22. Кроме того, будут закуплены батареи береговых ракетных комплексов и 3 новые подводные лодки, но не уточняется, какие именно. На все это государство потратит 2% своего ВВП, такой показатель установлен перед всеми членами военного альянса НАТО, сообщает издание «ПолитРоссия».

Главная цель Румынии – это усиление присутствия ВМС в Черном и Средиземном морях и противостояние там России. Александр Мирсу отметил, что ВМФ РФ имеет серьезную группировку в Крыму, поэтому необходимо иметь возможность противостоять ей. Сейчас на вооружении ВМС Румынии нет ни одной подводной лодки, последняя из них была списана в 1996 году, сейчас ее используют для обучения будущих военных.



 
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Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 15:10

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