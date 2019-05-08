Геологи предположили, что жизнь на Марсе уничтожило наводнение





Эксперты со всего мира рассуждают на тему существования жизни на Марсе из-за его сходства с Землей. На данный момент не найдено никаких доказательств существования инопланетных существ, но на Красной планете имелось достаточно воды для поддержания их жизни. Ученые предположили, что климат здесь был теплым и влажным, но сильный дождь вырезал новые речные каналы. Атмосферное давление является лишь одним из факторов, влияющим на климат. Чтобы выяснить все нюансы условий на планете ученые изучили подобные места на Земле, где разлив рек мешает сельскому хозяйству.Оказалось, что снижение атмосферного давления приводило к увеличению капель дождя, что меняло почву и внешний вид кратеров. Горячая магма могла растопить подземный лед, а потоки воды привели природу в упадок, вызвав уничтожение всего живого на Марсе.