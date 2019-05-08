Ученые создали устройство для генерации энергии от ночного холода





В последние десятилетия развитие солнечной энергетики идет большими темпами, но никому пока не удавалось решить главную ее проблему ночью. Ученые из США и Японии нашли решение, позволяющее таким установкам генерировать энергию даже в темное время суток. Для этого будет использоваться фотодиод, подложка, температура, накопленная за день, и элемент Пельтье – известный полупроводник. Все это приведет к тому, что ночью, когда воздух начнет остывать, солнечная батарея будет отдавать свое тепло в небо, что приведет к выработке небольшого объема электричества.Первые эксперименты показали очень низкие показатели эффективности – 64 нВт на квадратный метр, хотя запланированный результат составлял 4 Вт. Международная группа ученых отмечает, что технология хоть и требует доработки, но имеет серьезный потенциал. Подобная генерация энергии позволит сгладить колебания в выработке солнечной энергии, а в данном вопросе даже малые объемы способны внести серьезные изменения во всю бизнес модель. В настоящий момент эти батареи способны производить до 200 Ватт на один квадратный метр.По словам ученых, человечеству все-равно придется осваивать восполняемые источники энергии, поэтому они продолжат работу.