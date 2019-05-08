Ксения Бородина похвасталась новым автомобилем класса люкс
Телеведущая реалити-шоу «Дом-2» Ксения Бородина прихвастнула новым дорогостоящим автомобилем за 13 миллионов рублей. Как оказалось, машины класса люкс являются слабостью телезнаменитости.
Ни для кого не секрет, что Бородина является единственной ведущей «Дома-2», которая следит за героями скандальной телестройки с самого его старта. За это время Ксения не единожды получала хорошие гонорары. Кроме того, став известной, звезда начала неплохо зарабатывать на рекламных постах в социальных сетях.
Уже 3 года Бородина является замужней женщиной. От Курбана Омарова Ксения родила вторую дочь Теону. Семья живет весьма роскошно, недавно обзавелись огромным загородным домом и буквально каждый месяц летают за границу отдыхать.
Многие поклонники Бородиной были уверены, что у парочки сейчас «туго с деньгами», ведь, как известно, они недавно прилетели из Дубая, а единственным добытчиком на данный момент является только Ксения.
Впрочем, оказалось, что фанаты ошиблись. На днях Бородина призналась подписчикам, что приобрела новый автомобиль. Ведущая «Дома-2» опубликовала у себя на страничке в Instagram свежий Stories, на котором продемонстрировала «Гелендваген» белого цвета.
Большие машины класса люкс давно являются слабостью Бородиной, однако фолловеров все-таки удивил тот факт, что за год Ксения приобретает вторую машину. Ее стоимость звезда не стала озвучивать, однако известно, что стартовая цена таких авто составляет 13 миллионов рублей.
Ни для кого не секрет, что Бородина является единственной ведущей «Дома-2», которая следит за героями скандальной телестройки с самого его старта. За это время Ксения не единожды получала хорошие гонорары. Кроме того, став известной, звезда начала неплохо зарабатывать на рекламных постах в социальных сетях.
Уже 3 года Бородина является замужней женщиной. От Курбана Омарова Ксения родила вторую дочь Теону. Семья живет весьма роскошно, недавно обзавелись огромным загородным домом и буквально каждый месяц летают за границу отдыхать.
Многие поклонники Бородиной были уверены, что у парочки сейчас «туго с деньгами», ведь, как известно, они недавно прилетели из Дубая, а единственным добытчиком на данный момент является только Ксения.
Впрочем, оказалось, что фанаты ошиблись. На днях Бородина призналась подписчикам, что приобрела новый автомобиль. Ведущая «Дома-2» опубликовала у себя на страничке в Instagram свежий Stories, на котором продемонстрировала «Гелендваген» белого цвета.
Большие машины класса люкс давно являются слабостью Бородиной, однако фолловеров все-таки удивил тот факт, что за год Ксения приобретает вторую машину. Ее стоимость звезда не стала озвучивать, однако известно, что стартовая цена таких авто составляет 13 миллионов рублей.
ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 10:23