Ксения Бородина похвасталась новым автомобилем класса люкс





Ни для кого не секрет, что Бородина является единственной ведущей «Дома-2», которая следит за героями скандальной телестройки с самого его старта. За это время Ксения не единожды получала хорошие гонорары. Кроме того, став известной, звезда начала неплохо зарабатывать на рекламных постах в социальных сетях.Уже 3 года Бородина является замужней женщиной. От Курбана Омарова Ксения родила вторую дочь Теону. Семья живет весьма роскошно, недавно обзавелись огромным загородным домом и буквально каждый месяц летают за границу отдыхать.Многие поклонники Бородиной были уверены, что у парочки сейчас «туго с деньгами», ведь, как известно, они недавно прилетели из Дубая, а единственным добытчиком на данный момент является только Ксения.Впрочем, оказалось, что фанаты ошиблись. На днях Бородина призналась подписчикам, что приобрела новый автомобиль. Ведущая «Дома-2» опубликовала у себя на страничке в Instagram свежий Stories, на котором продемонстрировала «Гелендваген» белого цвета.Большие машины класса люкс давно являются слабостью Бородиной, однако фолловеров все-таки удивил тот факт, что за год Ксения приобретает вторую машину. Ее стоимость звезда не стала озвучивать, однако известно, что стартовая цена таких авто составляет 13 миллионов рублей.