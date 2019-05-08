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«Вилами на воде писано»: Татьяна Африкантова не уверена, что Марина и Роман все-таки поженятся

Родительница участницы реалити-шоу «Дом-2» Марины Африкантовой не уверена, что ее дочь и Роман Капаклы все-таки поженятся. По словам Татьяны Владимировны, со временем планы на свадьбу у парочки могут поменяться.

«Вилами на воде писано»: Татьяна Африкантова не уверена, что Марина и Роман все-таки поженятся

Ни для кого не является секретом, что Татьяна Владимировна долгое время не принимала нового возлюбленного своей наследницы, ведь парень моложе Марины почти на 10 лет.

Сначала Африкантова воспринимала отношения дочери с Романом Капаклы, как очередной «хайп», о чем не единожды заявляла в своих прямых эфирах, затем говорила о том, что от молодой человек можно зачать красивых и здоровых детей и только поэтому Марина до сих пор встречается с парнем.

Впрочем, в последнее время Татьяна Владимировна приутихла. И если и делала какие-то сенсационные заявления, то они никогда не касались ее наследницы и потенциального зятя. Многие телезрители «Дома-2» были уверены, что Африкантова-старшая наконец-таки смирилась с выбором Марины, но, как оказалось, нет.

«Вилами на воде писано»: Татьяна Африкантова не уверена, что Марина и Роман все-таки поженятся

Считанные часы назад Татьяна Владимировна отчетливо дала понять своим поклонникам, что по-прежнему до конца не уверена в том, что Марина все-таки станет супругой Романа.

«Вилами на воде писано!» - заявила Африкантова-старшая одной из своих подписчиц.

А написала это экс-звезда «Дома-2» после того, как одна из ее фанаток позавидовала Марине, ведь ей, по ее мнению, удалось отцепить настоящего «красавчика».

Также Татьяна Владимировна отметила в своем комментарии, что со временем все может измениться, и Роман перестанет быть занятым мужчиной.

«Вилами на воде писано»: Татьяна Африкантова не уверена, что Марина и Роман все-таки поженятся



 
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Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 08:56

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