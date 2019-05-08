Эксперты научили правилам мытья рук
Мытье рук является неотъемлемой частью личной гигиены, помогающей защитить себя от опасных бактерий. Однако не все люди правильно это делают, поэтому эксперты рассказали о главных правилах данного процесса.
Для мытья рук лучше использовать чистую воду из колодца или бутылки. Жидкость «для полива», не пригодная для приготовления пищи, не подойдет и для ополаскивания кистей. Эксперты разрешают применять для мытья рук жидкое мыло, но рекомендуют наносить его еще и на часть запястий. Пену необходимо втирать в кожу на протяжении 20 секунд, хорошо обработать зону вокруг ногтей и между пальцами, где скапливается большое количество бактерий, а затем тщательно смыть теплой водой для повышения уровня дезинфекции.
Мокрые руки следует вытирать только чистыми полотенцами. Недопустимо менять их раз в месяц, как делают некоторые люди. На грязных полотенцах содержится множество патогенов, провоцирующих развитие опасных инфекций. Использование несвежей вещи лишает смысла правильное мытье рук.
Для мытья рук лучше использовать чистую воду из колодца или бутылки. Жидкость «для полива», не пригодная для приготовления пищи, не подойдет и для ополаскивания кистей. Эксперты разрешают применять для мытья рук жидкое мыло, но рекомендуют наносить его еще и на часть запястий. Пену необходимо втирать в кожу на протяжении 20 секунд, хорошо обработать зону вокруг ногтей и между пальцами, где скапливается большое количество бактерий, а затем тщательно смыть теплой водой для повышения уровня дезинфекции.
Мокрые руки следует вытирать только чистыми полотенцами. Недопустимо менять их раз в месяц, как делают некоторые люди. На грязных полотенцах содержится множество патогенов, провоцирующих развитие опасных инфекций. Использование несвежей вещи лишает смысла правильное мытье рук.
Наука
Добавил: Ева Вит Сегодня, 05:54