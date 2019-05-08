Эксперты научили правилам мытья рук





Для мытья рук лучше использовать чистую воду из колодца или бутылки. Жидкость «для полива», не пригодная для приготовления пищи, не подойдет и для ополаскивания кистей. Эксперты разрешают применять для мытья рук жидкое мыло, но рекомендуют наносить его еще и на часть запястий. Пену необходимо втирать в кожу на протяжении 20 секунд, хорошо обработать зону вокруг ногтей и между пальцами, где скапливается большое количество бактерий, а затем тщательно смыть теплой водой для повышения уровня дезинфекции.Мокрые руки следует вытирать только чистыми полотенцами. Недопустимо менять их раз в месяц, как делают некоторые люди. На грязных полотенцах содержится множество патогенов, провоцирующих развитие опасных инфекций. Использование несвежей вещи лишает смысла правильное мытье рук.