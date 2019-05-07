Дарья Мельникова впервые показала поклонникам лицо четырехлетнего сына Артура

Поклонники звездной пары еще в конце прошлого года поздравляли счастливых родителей с рождением второго сына, имя которого супруги до сих пор не раскрывают. Старшего ребенка, четырехлетнего Артура, Мельникова часто фотографировала и показывала подписчикам, выбирая такой ракурс, чтобы лицо мальчика не попадало в кадр. Актриса не любит делиться подробностями своей личной жизни, в чем Смольянинов ее абсолютно поддерживает.Несколько часов назад фолловеры артистки смогли, наконец, увидеть, как выглядит повзрослевший сын знаменитых родителей. На своей страничке в Instagram Дарья Мельникова опубликовала совместный снимок с ребенком, подписав его в свойственной ей шутливой манере: "Так классно тусить с этим парнем", прикрепив к словам стикер в форме сердца.