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Дарья Мельникова впервые показала поклонникам лицо четырехлетнего сына Артура

Звезда "Папиных дочек" Дарья Мельникова впервые представила широкой публике своего старшего сына Артура, показав его лицо. Фотографию с ребенком супруга популярного актера Артура Смольянинова опубликовала на своей странице в Instagram в режиме Stories.
Дарья Мельникова впервые показала поклонникам лицо четырехлетнего сына Артура

Поклонники звездной пары еще в конце прошлого года поздравляли счастливых родителей с рождением второго сына, имя которого супруги до сих пор не раскрывают. Старшего ребенка, четырехлетнего Артура, Мельникова часто фотографировала и показывала подписчикам, выбирая такой ракурс, чтобы лицо мальчика не попадало в кадр. Актриса не любит делиться подробностями своей личной жизни, в чем Смольянинов ее абсолютно поддерживает.
Дарья Мельникова впервые показала поклонникам лицо четырехлетнего сына Артура

Несколько часов назад фолловеры артистки смогли, наконец, увидеть, как выглядит повзрослевший сын знаменитых родителей. На своей страничке в Instagram Дарья Мельникова опубликовала совместный снимок с ребенком, подписав его в свойственной ей шутливой манере: "Так классно тусить с этим парнем", прикрепив к словам стикер в форме сердца.



 
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Добавил: Купянская Елизавета Сегодня, 17:57

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