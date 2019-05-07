Аналитики Минэкономразвития считают рубль лидером среди валют развивающихся стран





За первые четыре месяца 2018 года рубль смог превзойти валюты таких стран: Мексика (около 4%), ЮАР, Бразилия (-1,2%), Аргентина и Турция. Валюты последних государств потеряли к доллару 17%, 4% и 12,8% соответственно.Эксперты полагают, что изменить ситуацию на валютном рынке РФ помогло снятие санкций с предприятий «Евросибэнерго», Rusal, En+, принадлежащих Олегу Дерипаске. В связи с этим доля нерезидентов в ОФЗ смогла вырасти до 26,7%. Денежная единица многих стран в 2018 году оказалась под угрозой из-за внутренних и внешних проблем. Речь идет о торговой войне Соединенных Штатов с Китаем, валютном кризисе в Турции, дефолте Венесуэлы, кредите МВФ Аргентины и других факторах.Что касается России, то государственная валюта могла «пострадать» в результате новых санкций: в минувшем году сенаторы из Вашингтона озвучивали предложения об ограничениях против госбанков и госдолга. Документ был представлен месяц назад, но он все еще остается не принятым.