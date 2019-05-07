АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Google представит новое оборудование на ежегодной конференции
EUR 73.11 USD 65.34
Курс валют на 07.05.2019

Аналитики Минэкономразвития считают рубль лидером среди валют развивающихся стран

Аналитики Минэкономразвития в очередном обзоре назвали рубль лидером среди валют ряда развивающихся стран. С начала года российская денежная единица выросла на 7,3%, отмечают в министерстве.

Аналитики Минэкономразвития считают рубль лидером среди валют развивающихся стран

За первые четыре месяца 2018 года рубль смог превзойти валюты таких стран: Мексика (около 4%), ЮАР, Бразилия (-1,2%), Аргентина и Турция. Валюты последних государств потеряли к доллару 17%, 4% и 12,8% соответственно.

Эксперты полагают, что изменить ситуацию на валютном рынке РФ помогло снятие санкций с предприятий «Евросибэнерго», Rusal, En+, принадлежащих Олегу Дерипаске. В связи с этим доля нерезидентов в ОФЗ смогла вырасти до 26,7%. Денежная единица многих стран в 2018 году оказалась под угрозой из-за внутренних и внешних проблем. Речь идет о торговой войне Соединенных Штатов с Китаем, валютном кризисе в Турции, дефолте Венесуэлы, кредите МВФ Аргентины и других факторах.

Что касается России, то государственная валюта могла «пострадать» в результате новых санкций: в минувшем году сенаторы из Вашингтона озвучивали предложения об ограничениях против госбанков и госдолга. Документ был представлен месяц назад, но он все еще остается не принятым.



 
+Дзен +Яндекс новости
Экономика / Выбор редакции
Добавил: Клименко Татьяна Сегодня, 16:46

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Эксперты назвали основные правила
СМИ: Сын принца Гарри и Меган Маркл
Аналитики Минэкономразвития считают
Анастасия Макеева вместе с супругом
Эксперты рассказали о неожиданных
Кит Харрингтон анонсировал выпуск
Звезда «Дома-2» Дарья Пынзарь
Телескоп «Хаббл» запечатлел спиральную
Ольге Бузовой посоветовали покинуть
Леди Гага эпатировала общественность,
В Воронеже из водохранилища выловили
Наталья Подольская показала пляжное
Представлены новые смартфоны ZTE Axon
Появившаяся на «Met Gala-2019» без
«Бузовой нельзя, а Примадонне можно!»:
Болезнь черной Сигатоки прогрессирует
«Хочу со всеми проводить время»: Эмин
Ученые: Недостаток сна негативно
Дочь Любови Толкалиной Мария
Медики развенчали распространенные мифы
Ученые создали датчик для определения
Олег Газманов почтил память погибшего в
Автор последнего интервью с Ириной
Porsche тестирует неизвестный прототип
Microsoft Edge получит режим Internet
Сын актера Юрия Белова стал бездомным
Ученые назвали главную причину высокого
Госсекретарь США Майк Помпео
На спортивной фигуре Дженнифер Лопес
В Великобритании испытали первый в мире
Просмотреть все новости