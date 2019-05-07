Эксперты назвали основные правила безопасного загара





Специалисты советуют в первую очередь не забывать о солнцезащитных кремах с SPF не меньше 30. Уровень защиты в таких средствах способен противостоять палящему солнцу и защитить кожу от ожогов. Одежду в жаркие дни следует выбирать из легких тканей, а также светлых оттенков, отталкивающих прямые лучи. Эксперты категорически не рекомендуют даже ненадолго выходить на улицу без головного убора.Чтобы получить красивый и безопасный загар, стоит выбирать правильное время для нахождения под солнцем: утром до 11:00 и вечером после 16:00. При первых симптомах ожога, сопровождающихся повышенной температурой тела и отечностью, следует немедленно принять охлаждающий душ, выпить жаропонижающее лекарство и смазать кожу увлажняющим кремом. Если на теле обнаружены волдыри, специалисты советуют наложить стерильную сухую повязку, чтобы не занести инфекцию в организм.