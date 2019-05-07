Андрей Малахов встал на защиту дочери Алсу Микеллы Абрамовой после скандала с победой в шоу «Голос. Дети»
Андрей Малахов решил встать на защиту Микеллы Абрамовой после скандала, связанного с победой девочки в вокальном шоу «Голос. Дети». Популярный шоумен не сомневается: результаты голосования будут проверены в финале программы и уверен, что дочь певицы Алсу получила первое место заслуженно.
Телеведущий дал журналистам интервью, где высказал свое мнение о победе дочери знаменитой исполнительницы. Он называет показательным финал шестого сезона программы. Андрей Малахов удивлен, что о повторной проверке голосов начали заявлять не только зрители, но и некоторые звезды отечественного шоу-бизнеса, меняя свое мнение «по ходу пьесы».
В истории проекта впервые случился столь масштабный перевес, когда один из конкурсантов получает 92% голосов. Знаменитость уверен, что расследование будет проведено Первым каналом. «А вот в чем я совершенно не уверен, так это в нашей толерантности», - говорит ведущий программы «Привет, Андрей!». Артиста возмущает факт, что 11-летнюю девочку поливают грязью только потому, что «родилась в семье знаменитой певицы, а ее дедушка был вице-президентом «Лукойла». По мнению Малахова, такого отношения не заслуживает ни один ребенок.
Резонанс, вызванный победой дочери Алсу, продолжается уже вторую неделю. Пользователи Сети, а также некоторые представители российского шоу-бизнеса продолжают заявлять, что результаты проекта были куплены. Первый канал инициировал проверку с привлечением зарубежных специалистов.
Телеведущий дал журналистам интервью, где высказал свое мнение о победе дочери знаменитой исполнительницы. Он называет показательным финал шестого сезона программы. Андрей Малахов удивлен, что о повторной проверке голосов начали заявлять не только зрители, но и некоторые звезды отечественного шоу-бизнеса, меняя свое мнение «по ходу пьесы».
В истории проекта впервые случился столь масштабный перевес, когда один из конкурсантов получает 92% голосов. Знаменитость уверен, что расследование будет проведено Первым каналом. «А вот в чем я совершенно не уверен, так это в нашей толерантности», - говорит ведущий программы «Привет, Андрей!». Артиста возмущает факт, что 11-летнюю девочку поливают грязью только потому, что «родилась в семье знаменитой певицы, а ее дедушка был вице-президентом «Лукойла». По мнению Малахова, такого отношения не заслуживает ни один ребенок.
Резонанс, вызванный победой дочери Алсу, продолжается уже вторую неделю. Пользователи Сети, а также некоторые представители российского шоу-бизнеса продолжают заявлять, что результаты проекта были куплены. Первый канал инициировал проверку с привлечением зарубежных специалистов.
ШоуБиз
Добавил: Клименко Татьяна Сегодня, 12:00