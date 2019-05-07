Елена Малышева показала, как она борется с лишним весом

Известная телеведущая внимательно следит за своим весом. Она отмечает свои результаты регулярно, начиная с 2013 года, на своем сайте «Диета Елены Малышевой». В видео, которое она опубликовала в Instagram, она показывает динамику изменений своего веса за все это время. Знаменитость отмечает, что за последнюю неделю ее вес снизился на 1200г. Она считает свой результат очень хорошим.Подписчики активно жаловались ей на сложности, возникающие во время диеты. На это Малышева ответила, что ей тоже сложно и тяжело, но она не сдается, а продолжает достигать поставленной цели. В ее динамике веса так же случаются взлеты и падения, но это не повод опускать руки.На сайте можно приобрести специальные продукты для похудения. Пользователи сетуют на высокую стоимость наборов еды, они считают, что цена настолько высока, что не доступна простому обывателю. К тому же доставка доступна только в те города, где есть аэропорт.