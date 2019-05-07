ФАС не поддерживает ограничение использования технологии еSim на российском рынке





Технология eSim позволяет пользователю устройства выбирать оператора самостоятельно, не посещая салонов мобильно связи. Дело в том, что производитель устанавливает в устройство модуль eSim, который заменят обычную сим-карту и позволяет выбирать любого оператора дистанционно.Однако против введения этой технологии выступили мобильные операторы России, глава Tele2 и спецслужбы РФ. Представители сотовой связи аргументируют свою позицию тем, что новая технология значительно уменьшит стоимость услуг и создаст большую конкуренцию отечественным операторам. Также eSim откроет доступ к предоставлению услуг связи производителям мобильных устройств, таких как Google и Apple.Спецслужбы выступают против введения новой технологии, как они утверждают, по техническим причинам. Специалисты еще не изучили нововведение, поэтому не могу гарантировать безопасность для данных пользователей. Так же, как известно представителям власти, eSim не поддерживает кириллицу, что может создать проблемы во время эксплуатации продукта.