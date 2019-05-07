АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Google представит новое оборудование на ежегодной конференции
EUR 73.11 USD 65.34
Курс валют на 07.05.2019

ФАС не поддерживает ограничение использования технологии еSim на российском рынке

ФАС не планирует как-либо ограничивать число участников рынка с новой технологией eSim, которая позволяет легко менять оператора. Против нововведений глава Tele2 выступил из-за риска конкуренции со стороны изготовителей мобильных устройств.
ФАС не поддерживает ограничение использования технологии еSim на российском рынке

Технология eSim позволяет пользователю устройства выбирать оператора самостоятельно, не посещая салонов мобильно связи. Дело в том, что производитель устанавливает в устройство модуль eSim, который заменят обычную сим-карту и позволяет выбирать любого оператора дистанционно.

Однако против введения этой технологии выступили мобильные операторы России, глава Tele2 и спецслужбы РФ. Представители сотовой связи аргументируют свою позицию тем, что новая технология значительно уменьшит стоимость услуг и создаст большую конкуренцию отечественным операторам. Также eSim откроет доступ к предоставлению услуг связи производителям мобильных устройств, таких как Google и Apple.

Спецслужбы выступают против введения новой технологии, как они утверждают, по техническим причинам. Специалисты еще не изучили нововведение, поэтому не могу гарантировать безопасность для данных пользователей. Так же, как известно представителям власти, eSim не поддерживает кириллицу, что может создать проблемы во время эксплуатации продукта.



 
+Дзен +Яндекс новости
Технологии
Добавил: Белоусов Алексей Сегодня, 11:32

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Рита Дакота поделилась переживаниями о
«Главбух. История одной фирмы» от
Елена Малышева показала, как она
Гимнастка Яна Кудрявцева
Слон напал на женщину в Китае
Андрей Малахов встал на защиту дочери
Google представит новое оборудование на
«Аксюта и бандочка должны ответить»:
По хитам Татьяны Булановой сняли сериал
ФАС не поддерживает ограничение
Андрей Разин установит на могилу
В Великобритании нашли самую красивую
Экс-участница «Дома-2» Ольга Сударкина
Хаотичные движения звезд могут
Дочь Ольги Рапунцель носит шапочку в
Volkswagen расскажет об электромобилях
Актриса Эми Шумер впервые стала мамой
Британские СМИ прогнозируют новый
«Спортивные извращения»: Стас Костюшкин
Huawei представила смартфон Honor 20
Максим Фадеев не может радоваться дню
В «Шереметьево» разыскивают людей,
«Интересно, до какого дна может
Разработан «умный» чемодан для помощи
Звезда «Дома-2» Розалия Райсон
Лауреат Нобелевской премии Джозеф
Эксперты Минздрава рассказали, как
LADA XRay Cross проверили на
Милена Безбородова отказалась давать
Екатерина Шпица объяснила, почему ее
Просмотреть все новости