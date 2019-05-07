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Звезда «Дома-2» Розалия Райсон призналась, что продюсеры предложили ее паре вернуться на проект

Экс-участница телестройки «Дом-2» Розалия Райсон рассказала поклонникам, что продюсеры в очередной раз предложили ее паре вернуться в Периметр. По словам длинноволосой красавицы, организаторы реалити-шоу решили вернуть некоторых экс-героев проекта в честь его 15-летия.

Звезда «Дома-2» Розалия Райсон призналась, что продюсеры предложили ее паре вернуться на проект

На днях на страничке Розалии в Instagram появилась свежая публикация, в которой она снова подняла тему возвращения на скандальное телешоу. Напомним, что ранее Райсон уже рассказывала о том, что администрация «Дома-2» выходила с ней и Андреем Шабариным на связь и просила вернуться в Периметр, однако тогда парочка ответила отказом.

Сейчас же Розалия решила поинтересоваться у поклонников, что им с избранником делать, ведь от продюсеров вновь поступило данное предложение.

«Нам очень важно ваше мнение, вот как вы скажите, так и сделаем», -попросила Райсон совета у подписчиков.


Звезда «Дома-2» Розалия Райсон призналась, что продюсеры предложили ее паре вернуться на проект

По словам возлюбленной Андрея Шабарина, продюсеры решили вернуть на проект не только ее пару, но и некоторых бывших участников шоу, за жизнью которых многочисленные телезрители наблюдают даже после их ухода за ворота.

К слову, в социальных сетях уже давно ходят слухи о том, что на проект могут снова вернуть Елизавету Триандафилиди, Ивана Дилова и даже Романа Гриценко, который в прошлый раз со скандалом покинул Периметр.

Известно, что многие фанаты Шабарина и Райсон сейчас отговаривают влюбленных возвращаться на «Дом-2». По мнению фолловеров, на проекте Розалия и Андрей могут потерять друг друга.



 
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Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 09:50

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