На параде в Мурманске покажут «Реактивные» Т-80БВМ





Новейший танк Т-80БВМ представляет из себя усовершенствованную версию Т-80. Переработано практически всё вооружение и ходовая часть. Двигатель также заменён на газотурбинный 1250-сильный агрегат, способный разгонять многотонную машину до 70 км/ч. Из систем выделяется многоканальный прицел «Сосна-У», который позволяет поражать цели на расстоянии до 5 километров в ночное и дневное время суток. Главной же отличительной особенностью Т-80БВМ стала его «реактивная броня». Она защищает танк от попадания кумулятивных противотанковых и бронебойных подкалиберных снарядов.Т-80БВМ приняли на вооружение как замену дизельного Т-72 и теперь танк используется войсками мотострелковой бригады Северного флота. Именно поэтому эта боевая машина проедет на параде 9 мая только в Мурманске.