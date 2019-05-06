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На параде в Мурманске покажут «Реактивные» Т-80БВМ

На параде в Мурманске в честь Дня Победы покажут российские «реактивные» танки Т-80БВМ. Данная бронемашина во второй раз проедет по площади и только в этом городе.
На параде в Мурманске покажут «Реактивные» Т-80БВМ

Новейший танк Т-80БВМ представляет из себя усовершенствованную версию Т-80. Переработано практически всё вооружение и ходовая часть. Двигатель также заменён на газотурбинный 1250-сильный агрегат, способный разгонять многотонную машину до 70 км/ч. Из систем выделяется многоканальный прицел «Сосна-У», который позволяет поражать цели на расстоянии до 5 километров в ночное и дневное время суток. Главной же отличительной особенностью Т-80БВМ стала его «реактивная броня». Она защищает танк от попадания кумулятивных противотанковых и бронебойных подкалиберных снарядов.

Т-80БВМ приняли на вооружение как замену дизельного Т-72 и теперь танк используется войсками мотострелковой бригады Северного флота. Именно поэтому эта боевая машина проедет на параде 9 мая только в Мурманске.



 
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Добавил: Зырянов Александр Сегодня, 20:10

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