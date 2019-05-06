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В Башкирии в ДТП один человек погиб и пятеро пострадали

В Башкирии сегодня, 6 мая, произошло серьезное ДТП, участниками которого стали два легковых авто. По предварительным данным, пять человек пострадали и один погиб, сообщает РЕН ТВ.
В Башкирии в ДТП один человек погиб и пятеро пострадали

Согласно появившейся информации, дорожный инцидент зафиксирован около населенного пункта Кум-Косяк. Среди пострадавших людей двое детей.

Обстоятельства ДТП устанавливаются, информации о состоянии здоровья травмированных в настоящий момент нет.



 
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Происшествия
Добавил: Виктория Романовская Сегодня, 19:01

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