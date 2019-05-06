В Башкирии в ДТП один человек погиб и пятеро пострадали
В Башкирии сегодня, 6 мая, произошло серьезное ДТП, участниками которого стали два легковых авто. По предварительным данным, пять человек пострадали и один погиб, сообщает РЕН ТВ.
Согласно появившейся информации, дорожный инцидент зафиксирован около населенного пункта Кум-Косяк. Среди пострадавших людей двое детей.
Обстоятельства ДТП устанавливаются, информации о состоянии здоровья травмированных в настоящий момент нет.
Согласно появившейся информации, дорожный инцидент зафиксирован около населенного пункта Кум-Косяк. Среди пострадавших людей двое детей.
Обстоятельства ДТП устанавливаются, информации о состоянии здоровья травмированных в настоящий момент нет.
Происшествия
Добавил: Виктория Романовская Сегодня, 19:01