Иосиф Оганесян отказывается летать после катастрофы в аэропорту "Шереметьево"
Один из самых ярких участников реалити-шоу «Дом-2» Иосиф Оганесян отказывается летать после чрезвычайного происшествия, которое вчера вечером произошло в столичном аэропорту «Шереметьево». По словам телезнаменитости, он относится к той категории людей, которые из-за страха и чувства закрытого пространства перестают размышлять разумно и начинают паниковать.
Несколько часов назад Оганесян выложил у себя на странице в Instagram новый видеоролик, на котором запечатлена страшная трагедия, произошедшая 5 мая в аэропорту «Шереметьево». Известно, что огонь забрал жизнь у 41 человека.
По словам звезды нового проекта «Спаси свою любовь», смотря на этот ролик, у него сердце обливается кровью. Также Иосиф не смог оставить без внимания и российские авиакомпании, которые он назвал проблемными.
Нужно сказать, что избранник Александры Черно поддержал знаменитостей, которые поспешили выразить семьям погибших поддержку, а также добавил, что буквально жаждет выяснить, в чем на самом деле была причина катастрофы.
К слову, фактически все герои скандальной телестройки «Дом-2» и некоторые российские звезды, в том числе и Алена Водонаева, убеждены, что в несчастье виновата авиакомпания «Аэрофлот».
Несколько часов назад Оганесян выложил у себя на странице в Instagram новый видеоролик, на котором запечатлена страшная трагедия, произошедшая 5 мая в аэропорту «Шереметьево». Известно, что огонь забрал жизнь у 41 человека.
«Не могу молчать!!!» - написал Иосиф в посте под видео.
По словам звезды нового проекта «Спаси свою любовь», смотря на этот ролик, у него сердце обливается кровью. Также Иосиф не смог оставить без внимания и российские авиакомпании, которые он назвал проблемными.
«Билеты дорогущие на самолёт, а безопасность и профпригодность самолёта на минимуме, это ужасно..» - подметил Оганесян.
Нужно сказать, что избранник Александры Черно поддержал знаменитостей, которые поспешили выразить семьям погибших поддержку, а также добавил, что буквально жаждет выяснить, в чем на самом деле была причина катастрофы.
К слову, фактически все герои скандальной телестройки «Дом-2» и некоторые российские звезды, в том числе и Алена Водонаева, убеждены, что в несчастье виновата авиакомпания «Аэрофлот».
ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 18:18