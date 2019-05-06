Ксению Собчак раскритиковали за пост о выборе ванны в день траура в Мурманске
Бывшую телеведущую реалити-шоу «Дом-2» Ксению Собчак раскритиковала за свежий блог, в котором она советуется с подписчиками насчет дизайна ванной в день траура в Мурманске. По мнению некоторых фолловеров, телезнаменитости на самом деле все равно на их советы.
Вчера вечером в столичном аэропорту Шереметьево произошла страшная трагедия, которая унесла жизни 40 пассажиров и одного бортпроводника. В связи с гибелью людей в Мурманске был объявлен траур, который многие российские знаменитости поддержали.
К примеру, известная актриса Агата Муцениеце перенесла официальную премьеру веб-сериала «Ты ж мать», а Ольга Бузова практически отказалась от социальных сетей. Последними публикациями восходящей исполнительницы в Instagram были посты, в которых она соболезнует тем семьям, близкие которых сгорели в самолете.
Нужно сказать, что лишь Ксения Собчак по-прежнему остается в стороне. Несколько часов назад, уже после страшной трагедии в аэропорту, скандальная тележурналистка опубликовала пост, в котором решила обсудить обустройство своего дома.
Собчак предложила подписчикам помочь ей с выбором ванной, ведь она не знает, какую лучше установить в гостевой комнате. Отметим, что некоторые фанаты Ксении отреагировали на ее пост и даже начали высказывать свое мнение по поводу гостевой ванной комнаты, однако большинство принялись критиковать звезду.
По мнению пользователей Сети, Собчак должно быть стыдно, что в день траура в Мурманской области она решила обсудить ванную в гостевой комнате.
Вчера вечером в столичном аэропорту Шереметьево произошла страшная трагедия, которая унесла жизни 40 пассажиров и одного бортпроводника. В связи с гибелью людей в Мурманске был объявлен траур, который многие российские знаменитости поддержали.
К примеру, известная актриса Агата Муцениеце перенесла официальную премьеру веб-сериала «Ты ж мать», а Ольга Бузова практически отказалась от социальных сетей. Последними публикациями восходящей исполнительницы в Instagram были посты, в которых она соболезнует тем семьям, близкие которых сгорели в самолете.
Нужно сказать, что лишь Ксения Собчак по-прежнему остается в стороне. Несколько часов назад, уже после страшной трагедии в аэропорту, скандальная тележурналистка опубликовала пост, в котором решила обсудить обустройство своего дома.
Собчак предложила подписчикам помочь ей с выбором ванной, ведь она не знает, какую лучше установить в гостевой комнате. Отметим, что некоторые фанаты Ксении отреагировали на ее пост и даже начали высказывать свое мнение по поводу гостевой ванной комнаты, однако большинство принялись критиковать звезду.
По мнению пользователей Сети, Собчак должно быть стыдно, что в день траура в Мурманской области она решила обсудить ванную в гостевой комнате.
ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 15:53