АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Учёные: Хлопки по шее при появлении боли могут привести к смерти
EUR 72.31 USD 64.63
Курс валют на 01.05.2019

Ксению Собчак раскритиковали за пост о выборе ванны в день траура в Мурманске

Бывшую телеведущую реалити-шоу «Дом-2» Ксению Собчак раскритиковала за свежий блог, в котором она советуется с подписчиками насчет дизайна ванной в день траура в Мурманске. По мнению некоторых фолловеров, телезнаменитости на самом деле все равно на их советы.

Ксению Собчак раскритиковали за пост о выборе ванны в день траура в Мурманске

Вчера вечером в столичном аэропорту Шереметьево произошла страшная трагедия, которая унесла жизни 40 пассажиров и одного бортпроводника. В связи с гибелью людей в Мурманске был объявлен траур, который многие российские знаменитости поддержали.

К примеру, известная актриса Агата Муцениеце перенесла официальную премьеру веб-сериала «Ты ж мать», а Ольга Бузова практически отказалась от социальных сетей. Последними публикациями восходящей исполнительницы в Instagram были посты, в которых она соболезнует тем семьям, близкие которых сгорели в самолете.

Нужно сказать, что лишь Ксения Собчак по-прежнему остается в стороне. Несколько часов назад, уже после страшной трагедии в аэропорту, скандальная тележурналистка опубликовала пост, в котором решила обсудить обустройство своего дома.

Ксению Собчак раскритиковали за пост о выборе ванны в день траура в Мурманске

Собчак предложила подписчикам помочь ей с выбором ванной, ведь она не знает, какую лучше установить в гостевой комнате. Отметим, что некоторые фанаты Ксении отреагировали на ее пост и даже начали высказывать свое мнение по поводу гостевой ванной комнаты, однако большинство принялись критиковать звезду.

По мнению пользователей Сети, Собчак должно быть стыдно, что в день траура в Мурманской области она решила обсудить ванную в гостевой комнате.



 
+Дзен +Яндекс новости
ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 15:53

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
В Samsung отложили продажи гибкого
Ксению Собчак раскритиковали за пост о
Автомобиль Chevrolet Corvette C8 нового
Владимир Зеленский выразил
C могилы Юлии Началовой пропадают
У жительницы Канады чуть не разорвалась
Эксперт: При пожаре в самолёте у
Звезда «Дома-2» Алена Водонаева требует
Сын Дмитрия Шепелева и Жанны Фриске
Ученые рассказали о методах борьбы с
Анфиса Чехова осудила
Электрокар Porsche Taycan сняли без
Ясновидящая Саона рассказала о браке
Песков: Путин продолжает следить за
Эксперты рассказали о кнопочном
Ирина Шевчук едва не потеряла дочь
На YouTube опубликовали видео с
Агата Муцениеце заявила о переносе
Эксперты рассказали, какое количество
Поклонники Сенчуковой и Рыбина сравнили
Глава Xiaomi опубликовал некоторые
Анна Нетребко открыла свой секрет
Диетологи рассказали о пользе и вреде
В космос запустили смартфон Xiaomi
Андрей Разин обвиняет некую женщину с
Ученые нашли в океане бактерии,
Финалист «Голоса. Дети» Ержан Максим
Онколог из Красноярска доказала связь
Организаторам «Дома-2» предложили
Эксперты рассказали, как предотвратить
Просмотреть все новости