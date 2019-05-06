Эксперт: При пожаре в самолёте у пассажиров есть полторы минуты на спасение

«Всего этого можно было бы избежать, если бы каждый авиапассажир имел при себе особый герметичный пластиковый пакет – он надевается на шею, и туда помещается всё необходимое. Данные приспособления выполнены из материала, который не подвергается ни огню, ни воде», – выразил мнение эксперт.





Сергей Мельниченко подчеркнул: очень мало кто из авиапассажиров знает о том, что у них в случае возгорания самолёта в запасе есть всего полторы минуты для спасения своей жизни, поэтому часто многие пытаются успеть забрать с полки ручные клади, где хранятся ценные вещи – однако в итоге теряются драгоценные секунды, и люди погибают. Кроме того, из-за этого они препятствуют выходу других пассажиров.