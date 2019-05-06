АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Учёные: Хлопки по шее при появлении боли могут привести к смерти
EUR 72.31 USD 64.63
Курс валют на 01.05.2019

Эксперт: При пожаре в самолёте у пассажиров есть полторы минуты на спасение

Сергей Мельниченко, глава МКАА «Безопасность полётов», отметил, что при пожаре в самолёте у пассажиров есть всего полторы минуты на спасение. По мнению эксперта, компаниям, производящим воздушные перевозки людей, следовало бы раздавать им перед посадкой особые герметичные пакеты, не горящие и не пропускающие воду.
Эксперт: При пожаре в самолёте у пассажиров есть полторы минуты на спасение

Сергей Мельниченко подчеркнул: очень мало кто из авиапассажиров знает о том, что у них в случае возгорания самолёта в запасе есть всего полторы минуты для спасения своей жизни, поэтому часто многие пытаются успеть забрать с полки ручные клади, где хранятся ценные вещи – однако в итоге теряются драгоценные секунды, и люди погибают. Кроме того, из-за этого они препятствуют выходу других пассажиров.

«Всего этого можно было бы избежать, если бы каждый авиапассажир имел при себе особый герметичный пластиковый пакет – он надевается на шею, и туда помещается всё необходимое. Данные приспособления выполнены из материала, который не подвергается ни огню, ни воде», – выразил мнение эксперт.



 
+Дзен +Яндекс новости
Происшествия
Добавил: Воробьева Алина Сегодня, 15:07

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
В Samsung отложили продажи гибкого
Ксению Собчак раскритиковали за пост о
Автомобиль Chevrolet Corvette C8 нового
Владимир Зеленский выразил
C могилы Юлии Началовой пропадают
У жительницы Канады чуть не разорвалась
Эксперт: При пожаре в самолёте у
Звезда «Дома-2» Алена Водонаева требует
Сын Дмитрия Шепелева и Жанны Фриске
Ученые рассказали о методах борьбы с
Анфиса Чехова осудила
Электрокар Porsche Taycan сняли без
Ясновидящая Саона рассказала о браке
Песков: Путин продолжает следить за
Эксперты рассказали о кнопочном
Ирина Шевчук едва не потеряла дочь
На YouTube опубликовали видео с
Агата Муцениеце заявила о переносе
Эксперты рассказали, какое количество
Поклонники Сенчуковой и Рыбина сравнили
Глава Xiaomi опубликовал некоторые
Анна Нетребко открыла свой секрет
Диетологи рассказали о пользе и вреде
В космос запустили смартфон Xiaomi
Андрей Разин обвиняет некую женщину с
Ученые нашли в океане бактерии,
Финалист «Голоса. Дети» Ержан Максим
Онколог из Красноярска доказала связь
Организаторам «Дома-2» предложили
Эксперты рассказали, как предотвратить
Просмотреть все новости