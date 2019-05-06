Агата Муцениеце заявила о переносе премьеры веб-сериала «ТЫ Ж МАТЬ» из-за трагедии в «Шереметьево»
Агата Муцениеце в Instagram-микроблоге сообщила о переносе премьерного показа веб-сериала «ТЫ Ж МАТЬ» в связи с трагедией, случившейся в аэропорту «Шереметьево». Знаменитость призвала поклонников беречь своих близких и чаще признаваться им в любви.
Показ первой серии «ТЫ Ж МАТЬ» с участием Муцениеце должен был стартовать 6 мая в видеохостинге YouTube, однако ролик удалили в связи с трауром по жертвам ЧП с самолетом Sukhoi Superjet-100. Создатели веб-сериала решили перенести премьеру на день позже – на 7 мая. Как отметила актриса, демонстрация комедийного фильма на фоне трагедии будет неуместна.
Свой пост Муцениеце сопроводила фотографией, где она запечатлена с сыном Тимофеем. Кинозвезда призвала поклонников беречь близких и никогда о них не забывать. Знаменитость посоветовала тем, кто еще не успел сказать, как сильно любит своих родных, незамедлительно сделать это. Слова артистки нашли отклик в сердцах фолловеров, поблагодаривших кумира за мудрые наставления.
Показ первой серии «ТЫ Ж МАТЬ» с участием Муцениеце должен был стартовать 6 мая в видеохостинге YouTube, однако ролик удалили в связи с трауром по жертвам ЧП с самолетом Sukhoi Superjet-100. Создатели веб-сериала решили перенести премьеру на день позже – на 7 мая. Как отметила актриса, демонстрация комедийного фильма на фоне трагедии будет неуместна.
Свой пост Муцениеце сопроводила фотографией, где она запечатлена с сыном Тимофеем. Кинозвезда призвала поклонников беречь близких и никогда о них не забывать. Знаменитость посоветовала тем, кто еще не успел сказать, как сильно любит своих родных, незамедлительно сделать это. Слова артистки нашли отклик в сердцах фолловеров, поблагодаривших кумира за мудрые наставления.
ШоуБиз
Добавил: Ева Вит Сегодня, 13:45