АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Учёные: Хлопки по шее при появлении боли могут привести к смерти
EUR 72.31 USD 64.63
Курс валют на 01.05.2019

Онколог из Красноярска доказала связь ожирения и рака желудка

Онколог из Красноярска Екатерина Горбунова доказала связь ожирения и рака желудка. За своё исследование она заняла II место в конкурсе молодых научных сотрудников, проходившем в Иркутске.
Онколог из Красноярска доказала связь ожирения и рака желудка

Специалист рассказала, что она с коллегами измеряла различные параметры у 200 пациентов с онкологией желудка, причём большинство из участников научного эксперимента имели избыточную массу тела и гинекоморфный тип телосложения. Медицинский специалист отметила, что при наличии одного-двух признаков нельзя судить о потенциальном риске развития указанного вида рака у человека, однако когда к вышеперечисленному добавляются хронический атрофический гастрит и наследственность – на таких пациентов врачам следует обращать особое внимание.

Между тем учёные сообщили, что продолжительная боль в области живота может сигнализировать о раке кишечника.



 
+Дзен +Яндекс новости
Наука
Добавил: Воробьева Алина Сегодня, 12:30

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
В космос запустили смартфон Xiaomi
Андрей Разин обвиняет некую женщину с
Ученые нашли в океане бактерии,
Финалист «Голоса. Дети» Ержан Максим
Онколог из Красноярска доказала связь
Организаторам «Дома-2» предложили
Эксперты рассказали, как предотвратить
Станислав Ростоцкий не хотел утверждать
Google готовится к выпуску бюджетных
Звезду «Дома-2» Тату Абрамсон
Израильские врачи спасли отца Леонида
Учёные: Хлопки по шее при появлении
Названы главные причины поломки
Анджелина Джоли составила завещание
В Пушкине под Санкт-Петербургом нашли
Ольга Орлова ввела новые правила на шоу
В сгоревшем в «Шереметьево» самолёте
Skoda сообщила о продлении акционных
Елизавета Боярская опубликовала фото с
Ученые: 150-минутные физические
«Почему людям никто не помогал?!»:
Павел Воля и Ляйсан Утяшева устроили
Российский С-500 «Прометей» может
Ирина Безрукова пережила смертельную
Специалисты рассказали, какие регионы
Аэропорт «Шереметьево» вернулся к
Ветераны из общественной организации
Юлия Проскурякова из-за трагедии в
Эвелина Бледанс не верит в версию
Новые модели Hyundai будут иметь
Просмотреть все новости