Онколог из Красноярска доказала связь ожирения и рака желудка
Онколог из Красноярска Екатерина Горбунова доказала связь ожирения и рака желудка. За своё исследование она заняла II место в конкурсе молодых научных сотрудников, проходившем в Иркутске.
Специалист рассказала, что она с коллегами измеряла различные параметры у 200 пациентов с онкологией желудка, причём большинство из участников научного эксперимента имели избыточную массу тела и гинекоморфный тип телосложения. Медицинский специалист отметила, что при наличии одного-двух признаков нельзя судить о потенциальном риске развития указанного вида рака у человека, однако когда к вышеперечисленному добавляются хронический атрофический гастрит и наследственность – на таких пациентов врачам следует обращать особое внимание.
Между тем учёные сообщили, что продолжительная боль в области живота может сигнализировать о раке кишечника.
Специалист рассказала, что она с коллегами измеряла различные параметры у 200 пациентов с онкологией желудка, причём большинство из участников научного эксперимента имели избыточную массу тела и гинекоморфный тип телосложения. Медицинский специалист отметила, что при наличии одного-двух признаков нельзя судить о потенциальном риске развития указанного вида рака у человека, однако когда к вышеперечисленному добавляются хронический атрофический гастрит и наследственность – на таких пациентов врачам следует обращать особое внимание.
Между тем учёные сообщили, что продолжительная боль в области живота может сигнализировать о раке кишечника.
Наука
Добавил: Воробьева Алина Сегодня, 12:30