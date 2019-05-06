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Поклонники Сенчуковой и Рыбина сравнили их сына со скандинавским богом

В Instagram-аккаунте сына Виктора Рыбина и Натальи Сенчуковой Василия появилось новое фото, особенно заинтересовавшее поклонников. Фолловеры обратили внимание на выразительные черты лица 20-летнего наследника звездной пары и сравнили его со скандинавским богом.
Поклонники Сенчуковой и Рыбина сравнили их сына со скандинавским богом

Сын знаменитостей пошел по стопам родителей - он занимается музыкой, но пока еще не добился видимых результатов на этом поприще. Однако это не мешает ему иметь постоянно пополняющуюся армию поклонников. Многих привлекает внешность начинающего артиста и выразительные черты лица.

В подписи к одному из последних фото Рыбин-младший отметил, его здесь сравнивают с князем Владимиром из отечественного мультфильма, и спросил, действительно, ли он похож на этого героя. Фолловеры ответили, что он больше напоминает скандинавского бога, а некоторые нашли в нем сходство с молодым Джонни Деппом.



 
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Добавил: Ева Вит Сегодня, 13:30

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