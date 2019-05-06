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Фитнес снижает рис развития колоректального рака и онкологии легких

Ученые из Медицинской школы Джонса Хопкинса после проведенного исследования выяснили, что занятия фитнесом снижают риск развития колоректального рака и онкологии легких. Подробности научной работы опубликованы в издании Еurekalert.
Фитнес снижает рис развития колоректального рака и онкологии легких

Автор исследования Кэтрин Хэнди Маршалл вместе с коллегами проанализировали данные 49 143 взрослых, которые подвергались нагрузочному стресс-тестированию в 1991-2009 годах и наблюдались в течение 7,7 лет. Выяснилось, что люди, активно занимающиеся фитнесом, на 77% снижали риск развития рака легких и на 61% - колоректального рака. Более того, на 44% снижался риск смерти у людей с диагностированным раком легких и на 89% - с колоректальным раком, по сравнению с людьми с низким уровнем физической нагрузки.

"Наши результаты являются одними из первых, самых больших и самых разнообразных когорт, чтобы узнать о влиянии фитнеса на исходы рака. Фитнес-тестирование обычно проводится для многих людей совместно с их врачами. Многие люди, возможно, уже имеют эти результаты и могут быть проинформированы о связи фитнеса с риском рака в дополнение к тому, что такая физическая деятельность также улучшает работу сердечно-сосудистой системы", - рассказала доктор Хэнди Маршалл.



 
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Добавил: Виктория Романовская Сегодня, 08:25

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