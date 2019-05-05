Учёные перечислили самые загадочные "игра эволюции" в анатомии людей





Генетики констатируют, в анатомии людей слишком много "серых пятен" и они не всегда могут объяснить, по какой причине проявляются те или иные особенности организма. Исследование указывает, люди могут иметь кость фабелла в современном времени даже с большей вероятностью, чем в начале XIX века. Тем не менее, до сих пор специалисты не знают, для чего эта часть организма человека ранее существовала. Также "игра эволюции" нередко изменяет число человеческих зубов. Обычно 20 "молочных зубов" сменяются 32 костяными, но нередко стоматологи фиксируют куда большее их число. Количество сосков также иногда превышает норму. Однажды медики документально засвидетельствовали 7 сосков. Число пальцев на ногах и руках тоже может варьироваться, и, по некоторым данным, рекорд составляет 34 пальца.Фиксируют учёные и более сложные отклонения. Известны случаи, когда мужчины рождаются с маткой, но узнают об этом лишь во время взросления. Свидетельством этой генетической ошибки является появление крови в моче.