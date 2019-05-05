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Ученые рассказали, почему люди с депрессией предпочитают слушать грустную музыку

Американские ученые в результате проведенного исследования выяснили, что люди, у которых диагностирована клиническая депрессия, предпочитают слушать грустную музыку вовсе не из-за желания усилить или сохранить состояние печали. Оказывается, меланхоличные композиции воздействуют на пациентов как своеобразное успокоительное и расслабляющее средство.

Ученые рассказали, почему люди с депрессией предпочитают слушать грустную музыку

В научном эксперименте ученых из университета Южной Калифорнии принимали участие 76 студентов: у 38 была диагностирована депрессия, а 38 удалось преодолеть это расстройство. Добровольцы слушали музыкальные композиции разного эмоционального содержания, а затем сообщали экспертам, прослушивание каких произведений им хотелось бы повторить. Испытуемые, находящиеся в депрессивном состоянии, отмечали, что предпочли бы грустную музыку.
Ученые рассказали, почему люди с депрессией предпочитают слушать грустную музыку

Затем психологи выяснили у участников исследования, почему именно печальные мелодии пришлись им больше по душе. Студенты признались, что благодаря музыке именно с такой эмоциональной окраской их настроение улучшается, они обретают расслабление и покой. По словам автора научной работы Сунькюн Юна, для грустных композиций характерна низкая энергичность. Добровольцы выбирали их, поскольку могли под них расслабиться и успокоиться, а не усугубить свое состояние.



 
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Наука
Добавил: Сергеева Наталья Сегодня, 14:12

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