Ученые рассказали, почему люди с депрессией предпочитают слушать грустную музыку





В научном эксперименте ученых из университета Южной Калифорнии принимали участие 76 студентов: у 38 была диагностирована депрессия, а 38 удалось преодолеть это расстройство. Добровольцы слушали музыкальные композиции разного эмоционального содержания, а затем сообщали экспертам, прослушивание каких произведений им хотелось бы повторить. Испытуемые, находящиеся в депрессивном состоянии, отмечали, что предпочли бы грустную музыку.Затем психологи выяснили у участников исследования, почему именно печальные мелодии пришлись им больше по душе. Студенты признались, что благодаря музыке именно с такой эмоциональной окраской их настроение улучшается, они обретают расслабление и покой. По словам автора научной работы Сунькюн Юна, для грустных композиций характерна низкая энергичность. Добровольцы выбирали их, поскольку могли под них расслабиться и успокоиться, а не усугубить свое состояние.