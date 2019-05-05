АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Эксперты нашли источник «таинственных» помех на работу замков автомобилей в Огайо
EUR 72.31 USD 64.63
Курс валют на 01.05.2019

Ученые: Жевательная резинка улучшает когнитивные способности

Жевательная резинка, как выяснили специалисты из США, улучшает когнитивные способности. К такому выводу ученые пришли после проведения исследования.
Ученые: Жевательная резинка улучшает когнитивные способности

Для участия в первом этапе эксперимента специалисты пригласили 13 студентов мужского пола. Части добровольцев предложили жевать резинку на 20-минутной лекции по физиологии сердца. После прослушивания материала ученые проверили показатели памяти и концентрации. Результаты тестирования указали на улучшение когнитивных навыков у людей, жевавших резинку.

На втором этапе исследования специалисты проверяли свои предположения, предложив участникам поупражняться в умственном умножении на протяжении девяти минут. Одна группа добровольцев в процессе решения примеров и ответов на практические вопросы жевала резинку. По завершении эксперимента студенты прошли два теста.

Показатель влияния жевательной резинки на лекции и на уроке математики был сопоставим, в обоих случаях наблюдалось улучшение когнитивных способностей. Авторы исследования планируют продолжить изучение вопроса с учетом различных факторов, включая возрастной диапазон добровольцев, продолжительность уроков, типа обучения, время суток, вид изделия.



 
+Дзен +Яндекс новости
Наука
Добавил: Ева Вит Сегодня, 13:34

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Помолодевший Стас Михайлов одевается
Анна Седокова считает излучаемую
Ученые считают, что жизнь на Земле
В Москве при нападении от ножевых ран
Медики готовят Меган Маркл к
Ученые рассказали, почему люди с
"Нахожу проблемы, там, где их нет":
Эксперты составили рейтинг самых
Смартфон Redmi 855 получил
Ученые: Жевательная резинка улучшает
Ясновидящая Саона выступила в защиту
Три кольца вокруг Солнца возникли над
Ольга Кабо опубликовала снимок в
Отец Марии Машковой настоял на её
Дочь Розы Сябитовой отдыхает в Париже с
Медицинские халаты могут быть опасны
Актриса Амалия Мордвинова была замечена
Аналитик составили рейтинг самых
Специалисты составили рейтинг самых
Певица Адель празднует свой день
Найдены доказательства зафиксированного
Сати Казанова рассказала в Instagram о
Ученые раскрывают историю жизни
Сыновья Юрия Стоянова отказались от
Ученые: Орехи при чрезмерном
«Да, я такой»: Станислав Садальский
МиГ-31 оборудовали новой
В Новокузнецке 9-летний мальчик попал
Улетевшая в отпуск Кристина Асмус
Опрос Росстата показал, для чего
Просмотреть все новости