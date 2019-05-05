Ученые: Жевательная резинка улучшает когнитивные способности





Для участия в первом этапе эксперимента специалисты пригласили 13 студентов мужского пола. Части добровольцев предложили жевать резинку на 20-минутной лекции по физиологии сердца. После прослушивания материала ученые проверили показатели памяти и концентрации. Результаты тестирования указали на улучшение когнитивных навыков у людей, жевавших резинку.На втором этапе исследования специалисты проверяли свои предположения, предложив участникам поупражняться в умственном умножении на протяжении девяти минут. Одна группа добровольцев в процессе решения примеров и ответов на практические вопросы жевала резинку. По завершении эксперимента студенты прошли два теста.Показатель влияния жевательной резинки на лекции и на уроке математики был сопоставим, в обоих случаях наблюдалось улучшение когнитивных способностей. Авторы исследования планируют продолжить изучение вопроса с учетом различных факторов, включая возрастной диапазон добровольцев, продолжительность уроков, типа обучения, время суток, вид изделия.